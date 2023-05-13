Gabonlu Dina esrarengiz şekilde ölmüştü: Son konuşmaları ortaya çıktı!

Dinabongho'nun ailesi Gabon'dan Karabük'e geldi. Aile, 2 gün boyunca kentte, Asayiş Şube Müdürü ve soruşturma savcısıyla görüşüp kızlarının arkadaşlarını dinledi. Aile, olayın yaşandığı yerleri de gözlemledi. Savcının kendilerine çok iyi davrandığını belirten baba Guy Serge Ibouanga, "Kızımızın eşyalarını almaya arkadaşlarının evine gittik. Onlarla tanışıp kim ne biliyorsa teker teker fikirlerini aldık. Keşke onlarla da bunun için tanışmasaydık. Arkadaşları olarak tanışsaydık. Onlarla bu şekilde tanışmak üzücü oldu" dedi.



