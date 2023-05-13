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Haberler Yaşam Gabonlu Dina esrarengiz şekilde ölmüştü: Son konuşmaları ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 13.05.2023 17:08 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 17:12

Gabonlu Dina esrarengiz şekilde ölmüştü: Son konuşmaları ortaya çıktı!

Türkiye'nin konuştuğu esrarengiz olay Karabük'te yaşanmıştı... Filyos Çayı'nda 26 Mart'ta cansız bedeni bulunan ve ölümündeki gizem hala çözülemeyen üniversiteli Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın, Gabon'dan gelen annesi Jessica Sandra Makemba Panga, gözyaşı döküp, "Kendimi kısıtlanmış, etrafım sarılmış gibi hissediyorum. Bugünlerde, bu saatlerde kızımın yanına 18'inci doğum günü için gelmeye söz vermiştim" dedi.

Gabonlu Dina esrarengiz şekilde ölmüştü: Son konuşmaları ortaya çıktı!

Filyos Çayı'nın Yeşilköy mevkisinde 26 Mart'ta, sefer yapan tren makinistinin ihbarıyla bölgeye gelen ekipler, çayda Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın cansız bedenini buldu. Şüpheli ölümün ardından polis soruşturma başlattı. Cesedinde bazı morluklar olan Dina'nın para karşılığı cinsel ilişki talebi içeren mesajlar aldığı, annesine Karabük'ten gitmek istediğini söylediği ses kayıtlarıyla çıplak ayak koştuğu kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Gabonlu Dina esrarengiz şekilde ölmüştü: Son konuşmaları ortaya çıktı!

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, Dinabongho'nun ana yolda otomobilden indikten sonra koşarak çalılık alana gittiğini, bir süre sonra ise otomobilin geri döndüğünü ve sürücüsünün çalılık alana ilerlediğini tespit etti. Soruşturma kapsamında 3'ü Gabon uyruklu, 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden İ.Ç. ile S.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 kez gözaltına alınıp serbest bırakılan Dursun Acar ise tutuklandı.

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Gabonlu Dina esrarengiz şekilde ölmüştü: Son konuşmaları ortaya çıktı!

Dina'nın cesedi soğutma yetersizliği sebebiyle Karabük'ten İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Aileyle birlikte İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gelen Gabon Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ve ailenin avukatı Kerim Bahadır Şeker, ikinci kez otopsi raporu alınması gerektiğini belirtti. Soruşturmada sır perdesi hala kalkmazken, polis ve jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları ise devam ediyor.

Gabonlu Dina esrarengiz şekilde ölmüştü: Son konuşmaları ortaya çıktı!

Dinabongho'nun ailesi Gabon'dan Karabük'e geldi. Aile, 2 gün boyunca kentte, Asayiş Şube Müdürü ve soruşturma savcısıyla görüşüp kızlarının arkadaşlarını dinledi. Aile, olayın yaşandığı yerleri de gözlemledi. Savcının kendilerine çok iyi davrandığını belirten baba Guy Serge Ibouanga, "Kızımızın eşyalarını almaya arkadaşlarının evine gittik. Onlarla tanışıp kim ne biliyorsa teker teker fikirlerini aldık. Keşke onlarla da bunun için tanışmasaydık. Arkadaşları olarak tanışsaydık. Onlarla bu şekilde tanışmak üzücü oldu" dedi.

Gabonlu Dina esrarengiz şekilde ölmüştü: Son konuşmaları ortaya çıktı!

Sık sık gözyaşlarına boğulan anne Jessica Sandra Makemba Panga, iyi hissetmediğini belirterek, "Kendimi kısıtlanmış, etrafım sarılmış gibi hissediyorum. Bugünlerde, bu saatlerde kızımın yanına 18'inci doğum günü için gelmeye söz vermiştim. Kızımın bugün canlı bir şekilde yanımda olması gerekirken, kızımın adaletinin peşinde olmaktan dolayı hiçbir şekilde iyi hissetmiyorum" diye konuştu.

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