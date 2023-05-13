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Gabonlu Dina esrarengiz şekilde ölmüştü: Son konuşmaları ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 13.05.2023 17:08
Güncelleme Tarihi: 13.05.2023
17:12
Gabonlu Dina esrarengiz şekilde ölmüştü: Son konuşmaları ortaya çıktı!
Türkiye'nin konuştuğu esrarengiz olay Karabük'te yaşanmıştı... Filyos Çayı'nda 26 Mart'ta cansız bedeni bulunan ve ölümündeki gizem hala çözülemeyen üniversiteli Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın, Gabon'dan gelen annesi Jessica Sandra Makemba Panga, gözyaşı döküp, "Kendimi kısıtlanmış, etrafım sarılmış gibi hissediyorum. Bugünlerde, bu saatlerde kızımın yanına 18'inci doğum günü için gelmeye söz vermiştim" dedi.