Gabonlu Dina’nın ölümünde çok çarpıcı gelişme: Ceset pembeliğini koruyordu!

Kızımın cesedini gördükten sonra şuna kesinlikle kanaat getirdim, kızım saldırıya uğramış. Kızımın kafasının üstünde ve elindeki yaralardan da saldırı olduğu açık ve net şekilde belli. Türk devletine güveniyorum. Bu kesinlikle intihar değil. Bu bir cinayet, bu cinayette parmağı olan herkesin Türk devleti tarafından adalet karşısında cezalandırmasını temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.