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Haberler Yaşam Gabonlu Dina’nın ölümünde çok çarpıcı gelişme: Ceset pembeliğini koruyordu!
Giriş Tarihi: 08.05.2023 17:04 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023 17:04

Gabonlu Dina’nın ölümünde çok çarpıcı gelişme: Ceset pembeliğini koruyordu!

Sır olay Karabük'te yaşanmıştı. Filyos Çayı'nda ölü bulunan Gabon uyruklu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın ailesi kızlarının cenazesini teşhis etmek için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na geldi. Anne Jessica Sandra Makemba Panga, "Kızımın kafasının üstünde ve elindeki yaralardan da saldırı olduğu açık ve net şekilde belli. Türk devletine güveniyorum. Bu kesinlikle intihar değil. Bu bir cinayet, bu cinayette parmağı olan herkesin Türk devleti tarafından adalet karşısında cezalandırmasını temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.

Gabonlu Dina’nın ölümünde çok çarpıcı gelişme: Ceset pembeliğini koruyordu!

Karabük'te üniversite öğrencisi 17 yaşındaki Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın Filyos Çayı'nda 26 Mart günü cansız bedeni bulundu. Genç kızın yalın ayak sokakta koştuğu görüntüler ortaya çıkarken, başlatılan soruşturma kapsamında 8 kişi gözaltına alındı. 4 kez gözaltına alınan Dursun Acar, tutuklanırken diğer 7 şüpheliden 2'si adli kontrol şartıyla diğer 5 şüpheli ise savcılıkça serbest bırakıldı.

Gabonlu Dina’nın ölümünde çok çarpıcı gelişme: Ceset pembeliğini koruyordu!

Gabonlu Dina'nın cenazesi ise İstanbul Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Gabon Cumhuriyeti'nin de yaşayan Dina'nın ailesi bugün İstanbul'a geldi. Dina'nın annesi Jessica Sandra Makemba Panga, babası Guy Serge Ibouanga Panga, amcası, teyzesi ve avukatları Kerim Bahadır Şeker ile birlikte cesedi teşhis etmek için Adli Tıp Kurumu'na geldi. Anne ve baba kızlarını görmek için içeri girdi. Annenin kızı Dina'nın resminin olduğu siyah tişört giydiği görüldü. Aile adli tıptan çıktıktan sonra avukatlarıyla birlikte açıklama yaptı.



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Gabonlu Dina’nın ölümünde çok çarpıcı gelişme: Ceset pembeliğini koruyordu!

Anne Jessica Sandra Makemba Panga, kızını Gabon'dan buraya eğitim için gönderdiklerini ifade ederek, "Bugün Gabon'dan kızımın cenazesini almak için geldim. Hiçbir ebeveyn kızının cenazesini almayı hak etmiyor. Kendinizi benim yerime koyun, bu benim tek kız çocuğumdu.

Gabonlu Dina’nın ölümünde çok çarpıcı gelişme: Ceset pembeliğini koruyordu!

Kızımın cesedini gördükten sonra şuna kesinlikle kanaat getirdim, kızım saldırıya uğramış. Kızımın kafasının üstünde ve elindeki yaralardan da saldırı olduğu açık ve net şekilde belli. Türk devletine güveniyorum. Bu kesinlikle intihar değil. Bu bir cinayet, bu cinayette parmağı olan herkesin Türk devleti tarafından adalet karşısında cezalandırmasını temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.

Gabonlu Dina’nın ölümünde çok çarpıcı gelişme: Ceset pembeliğini koruyordu!

Baba Guy Serge Ibouanga Panga ise, "Kızımızı gördüğümüz an bütün şüphelerim ortadan kalkmıştır. Kızımın sol elinde ve alnında derin bir yara mevcut. Burada kızım Dina'nın adaleti için uğraşıyoruz. Karanlık bir nokta kalmaması içinde Türk devletine güveniyoruz.

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