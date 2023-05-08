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Gabonlu Dina’nın ölümünde çok çarpıcı gelişme: Ceset pembeliğini koruyordu!
Giriş Tarihi: 08.05.2023 17:04
Güncelleme Tarihi: 08.05.2023
17:04
Gabonlu Dina’nın ölümünde çok çarpıcı gelişme: Ceset pembeliğini koruyordu!
Sır olay Karabük'te yaşanmıştı. Filyos Çayı'nda ölü bulunan Gabon uyruklu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın ailesi kızlarının cenazesini teşhis etmek için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na geldi. Anne Jessica Sandra Makemba Panga, "Kızımın kafasının üstünde ve elindeki yaralardan da saldırı olduğu açık ve net şekilde belli. Türk devletine güveniyorum. Bu kesinlikle intihar değil. Bu bir cinayet, bu cinayette parmağı olan herkesin Türk devleti tarafından adalet karşısında cezalandırmasını temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.