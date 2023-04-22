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Haberler Yaşam Gabonlu Dina'nın otopsi raporu ortaya çıktı! İntihar mı, cinayet mi?
Giriş Tarihi: 22.04.2023 11:05 Güncelleme Tarihi: 22.04.2023 11:05

Gabonlu Dina'nın otopsi raporu ortaya çıktı! İntihar mı, cinayet mi?

Korkunç olay Karabük'te meydana gelmişti. Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın (17) cansız bedeni Filyos Çayı'nda bulundu. Dina'nın sır ölümünde Adli Tıp Kurumu'nun düzenlediği kesin otopsi raporu ortaya çıktı. Peki Dina intihar mı etti, öldürüldü mü? İşte haberin ayrıntıları...

DHA
Gabonlu Dina’nın otopsi raporu ortaya çıktı! İntihar mı, cinayet mi?

Filyos Çayı'nın Yeşilköy mevkisinde 26 Mart günü, tren makinistinin hareketsiz yatan kişiyi görüp, ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Çaydan çıkarılan cesedin, Karabük Üniversitesi Makine Mühendisliği hazırlık sınıfı öğrencisi Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'ya ait olduğu belirlendi.

Gabonlu Dina’nın otopsi raporu ortaya çıktı! İntihar mı, cinayet mi?

Dinabongho'nun cenazesi, otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler Dinabongho'nun anayolda otomobilden indikten sonra koşarak çalılık alana gittiğini, bir süre sonra ise otomobilin geri döndüğünü ve sürücüsünün çalılık alana ilerlediğini tespit etti.

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Gabonlu Dina’nın otopsi raporu ortaya çıktı! İntihar mı, cinayet mi?

4 KEZ GÖZALTINA ALINAN DURSUN ACAR TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında 3'ü Gabon uyruklu, 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden İ.Ç. ile S.Ç. adli kontrolle serbest bırakılırken 4 kez gözaltına alınan Dursun Acar, tutuklandı.

Gabonlu Dina’nın otopsi raporu ortaya çıktı! İntihar mı, cinayet mi?

PARA KARŞILIĞI CİNSEL İLİŞKİ TEKLİFİ

Dina'nın para karşılığı cinsel ilişki içeren mesajlar aldığı, annesine Karabük'ten gitmek istediğini söylediği ses kayıtları ile çıplak ayak koştuğu kamera görüntüleri ise uluslararası medyada da yer aldı. Dina'nın cesedinin soğutma yetersizliği sebebiyle İstanbul Adli Tıp Kurumu'na nakledildiği ortaya çıktı.

Gabonlu Dina’nın otopsi raporu ortaya çıktı! İntihar mı, cinayet mi?

DİNA UYUŞTURUCU KULLANDI MI?

İstanbul Adli Tıp Kurumu 1'inci İhtisas Kurulu'nun hazırladığı otopsi raporu ortaya çıktı. Raporda, Dinabongho'nun uyuşturucu madde kullanmadığının tespit edildiği belirtildi.

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