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Gabonlu Dina'nın otopsi raporu ortaya çıktı! İntihar mı, cinayet mi?
Giriş Tarihi: 22.04.2023 11:05
Güncelleme Tarihi: 22.04.2023
11:05
Gabonlu Dina'nın otopsi raporu ortaya çıktı! İntihar mı, cinayet mi?
Korkunç olay Karabük'te meydana gelmişti. Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın (17) cansız bedeni Filyos Çayı'nda bulundu. Dina'nın sır ölümünde Adli Tıp Kurumu'nun düzenlediği kesin otopsi raporu ortaya çıktı. Peki Dina intihar mı etti, öldürüldü mü? İşte haberin ayrıntıları...