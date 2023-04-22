Gabonlu Dina’nın otopsi raporu ortaya çıktı! İntihar mı, cinayet mi?

Dinabongho'nun cenazesi, otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler Dinabongho'nun anayolda otomobilden indikten sonra koşarak çalılık alana gittiğini, bir süre sonra ise otomobilin geri döndüğünü ve sürücüsünün çalılık alana ilerlediğini tespit etti.