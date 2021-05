Galaksinin Koruyucuları filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Galaksinin Koruyucuları bu akşam Tv'de!

GALAKSİNİN KORUYUCULARI OYUNCULARI KİMLER?

Chris Pratt: Peter Quill / Star-Lord

Zoe Saldana: Gamora

Dave Bautista: Drax the Destroyer

Vin Diesel: Groot

Bradley Cooper: Rocket Raccoon

Lee Pace: Ronan

Michael Rooker: Yondu

Karen Gillan: Nebula[1]

John C. Reilly: Rhomann Dey

Glenn Close: Commander Rael

Benicio del Toro: Taneleer Tivan / The Collector

KONUSU NEDİR?

Peter isimli çocuğun annesi, ölüm döşeğindedir. Ölmeden ona babasının saf ışıktan oluşmuş bir melek olduğunu söyler. Peter, ağlayarak odadan çıkar ve bir uzay gemisi tarafından kaçırılır. Yıllar sonra Peter bir küreyi çalmak için terk edilmiş bir gezegene gider. Küreyi alır ancak kürenin peşinde başkaları da vardır. Peter (Star Lord)'a saldırırlar ama Peter küre ile kaçmayı başarır. Nova başkenti Xandar'a gelen Peter'ı orada başkaları da takip etmektedir. Bir ekip olarak Rocket Racoon ve Groot ödül için peşlerindeyken Kürenin Ronan'a geçmesini engellemek isteyen Gamora da ayrıca peşindedir. Üçlü arasında bir kovalamaca ve kavga başlar.