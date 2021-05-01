Galaksinin Koruyucuları filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Galaksinin Koruyucuları bu akşam Tv'de!

Taşı satın alacağı sırada Collector'un kölelerinden bir kız taşı eline alır. Taş, kızı parçalar ve binayı patlatır. Ekiptekiler zor kaçarlar. Gamora küreyi alır, oradan çıkarlar. Taşla ilgisi olmayan ve sadece Ronan'dan intikam almak isteyen Drax, Ronan'a yerlerini söylemiştir. Ekip kaçacağı sırada Ronan ve ordusu şehre gelir. Uzay mekiklerine binerler. Savaş başlar. Gamora'nın uçağı vurulur ve uzayda boşlukta sürüklenir. Peter küreyi alması için kendisini tutan ve çocukken onu dünyadan kaçırmış olan Yondu'ya haber verip, "Eğer kendisini istiyorsa koordinatımı veriyorum, gelsin!" ve Gamora'nın öleceği sırada Peter boşlukta ona doğru uçar ve kendi maskesini ona takarak Gamora için kendisini fedâ eder. Neyse ki Yondu, çok kızgın olduğu için erken davranır ve Peter'ı uzay mekiğine ışınlar. Ronan, Drax'i bir güzel pataklar. Küreyi ele geçiren Ronan, taşı, Thanos'a vermek yerine eline alarak gücüne sahip olur ve "Önce Xandar'ı sonra seni yok edeceğim Thanos!" diye söyler. Yondu çok sinirli olsa da Peter onu iknâ eder, Nova Corps'i durumla ilgili bilgi verilir ve uyarılır. Ronan, Xandar'a saldırı başlatır. Galaksinun Koruyucuları, Ronan'ın gemisine girer ve ona saldırılar. Ronan'a yaptıkları saldırı başarısız olur. Drax'ı boynundan yakaladığı sırada Rocket uçakla gemiye girer. Bu saldırı gemiyi patlatır ve gemi düşmeye başlar. Groot ekip arkadaşlarını kurtarmak için dallardan bir koza yapar ve kendisini fedâ eder. Yeryüzünde Ronan taşı içine koyduğu çekici havaya kaldırarak insanlara nutuk atarken Peter dans etmeye ve şarkı söylemeye başlar. Ronan'ın dikkatini dağıtmaktadır. Drax ateş eder ve çekiçten taş çıkar. Ronan ve Peter taşa doğru uzanırlar. Taşı Peter kapar. Taşın gücüne dayanması çok zordur. Peter parçalarına ayrılmak üzere iken ilk Gamora elini tutar, sonra Drax ve Rocket. Birlikte taşın gücüne dayanırlar. Ronan son bir hamle çekicini kaldırdığı anda Peter, "Biz galaksinin koruyucularıyız" diye söyler ve eliyle Ronan'ı parçalarına ayırır. Gamora küreyi alır ve taşı hapseder. Peter, Yondu'ya sâhte küreyi verir. Ekip sonrasında uçaklarına atlar ve yeni maceralar aramaya giderler. Groot ise bir saksıda filizlenip dans etmeye başlamıştır.