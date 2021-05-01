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Giriş Tarihi: 01.05.2021 14:06 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021 14:07

filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Galaksinin Koruyucuları bu akşam Tv'de!

Bu akşam ekranlarında yayınlanacak olan filmi konusu ve oyuncuları gibi birçok detayla araştırma konusu haline geliyor. Sinemaseverleri ekran başına kilitleyecek olan yapımda Chris Pratt, Zoe Saldana, Vin Diesel, gibi birbirinden ünlü aktörler yer alıyor. "Galaksinin Koruyucuları filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" şeklinde birçok soru bu kapsamda yanıt aramaya başladı. İşte Galaksinin Koruyucuları filmine dair merak edilen tüm detaylar…

Galaksinin Koruyucuları filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Galaksinin Koruyucuları bu akşam Tv'de!

beyazperdenin ardından bu akşam televizyon ekranlarına geliyor. Marvel Comics'in aynı adlı süper kahraman ekibinden uyarlanan Amerika yapımı bilimkurgu, süper kahraman filmi, fantastik türde filmseverlere keyifli bir akşam sunmaya hazırlanıyor. "Galaksinin Koruyucuları filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" soruları bu kapsamda izleyenler tarafından araştırılıyor. Galaksinin Koruyucuları filmi bu akşam 'de…

Galaksinin Koruyucuları filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Galaksinin Koruyucuları bu akşam Tv'de!

GALAKSİNİN KORUYUCULARI OYUNCULARI KİMLER?

Chris Pratt: Peter Quill / Star-Lord
Zoe Saldana: Gamora
Dave Bautista: Drax the Destroyer
Vin Diesel: Groot
Bradley Cooper: Rocket Raccoon
Lee Pace: Ronan
Michael Rooker: Yondu
Karen Gillan: Nebula[1]
John C. Reilly: Rhomann Dey
Glenn Close: Commander Rael
Benicio del Toro: Taneleer Tivan / The Collector

KONUSU NEDİR?

Peter isimli çocuğun annesi, ölüm döşeğindedir. Ölmeden ona babasının saf ışıktan oluşmuş bir melek olduğunu söyler. Peter, ağlayarak odadan çıkar ve bir uzay gemisi tarafından kaçırılır. Yıllar sonra Peter bir küreyi çalmak için terk edilmiş bir gezegene gider. Küreyi alır ancak kürenin peşinde başkaları da vardır. Peter (Star Lord)'a saldırırlar ama Peter küre ile kaçmayı başarır. Nova başkenti Xandar'a gelen Peter'ı orada başkaları da takip etmektedir. Bir ekip olarak Rocket Racoon ve Groot ödül için peşlerindeyken Kürenin Ronan'a geçmesini engellemek isteyen Gamora da ayrıca peşindedir. Üçlü arasında bir kovalamaca ve kavga başlar.

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Galaksinin Koruyucuları filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Galaksinin Koruyucuları bu akşam Tv'de!

En sonunda Nova Corps gelerek hepsini hapse gönderir. Hapiste Gamora'ya saldıranlar olur ama Drax engeller ve Ronan'ın ailesini öldürdüğünü ve Ronan'a bağlı Gamora'yı kendisinin öldürebileceğini söyler. Gamora Ronan'ın ailesi olmadığı ve ona karşı olduğunu söyler. Bu arada Ronan Thanos ile görüşür ve Thanos küreyi bir an önce kendisine getirmesini söyler ve onu tehdit eder. Peter, Gamora, Drax, Rocket ve Groot hapisten kaçma planları yapar ve hapisten beraberce kaçarlar. Ekip; Knowhere denilen ölmüş bir kadim varlığın devasa kafatasının gezegen olduğu yerde küreyi satmak için Collector'un yanına giderler. Burada ekip üyeleri arasında tartışmalar çıkar ama sakinleşmeyi bilirler. Collector kürede bir taşın olduğunu ve taşın eşsiz bir güce sahip olduğunu söyler ve onları bilgilendirir.

Galaksinin Koruyucuları filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Galaksinin Koruyucuları bu akşam Tv'de!

Taşı satın alacağı sırada Collector'un kölelerinden bir kız taşı eline alır. Taş, kızı parçalar ve binayı patlatır. Ekiptekiler zor kaçarlar. Gamora küreyi alır, oradan çıkarlar. Taşla ilgisi olmayan ve sadece Ronan'dan intikam almak isteyen Drax, Ronan'a yerlerini söylemiştir. Ekip kaçacağı sırada Ronan ve ordusu şehre gelir. Uzay mekiklerine binerler. Savaş başlar. Gamora'nın uçağı vurulur ve uzayda boşlukta sürüklenir. Peter küreyi alması için kendisini tutan ve çocukken onu dünyadan kaçırmış olan Yondu'ya haber verip, "Eğer kendisini istiyorsa koordinatımı veriyorum, gelsin!" ve Gamora'nın öleceği sırada Peter boşlukta ona doğru uçar ve kendi maskesini ona takarak Gamora için kendisini fedâ eder. Neyse ki Yondu, çok kızgın olduğu için erken davranır ve Peter'ı uzay mekiğine ışınlar. Ronan, Drax'i bir güzel pataklar. Küreyi ele geçiren Ronan, taşı, Thanos'a vermek yerine eline alarak gücüne sahip olur ve "Önce Xandar'ı sonra seni yok edeceğim Thanos!" diye söyler. Yondu çok sinirli olsa da Peter onu iknâ eder, Nova Corps'i durumla ilgili bilgi verilir ve uyarılır. Ronan, Xandar'a saldırı başlatır. Galaksinun Koruyucuları, Ronan'ın gemisine girer ve ona saldırılar. Ronan'a yaptıkları saldırı başarısız olur. Drax'ı boynundan yakaladığı sırada Rocket uçakla gemiye girer. Bu saldırı gemiyi patlatır ve gemi düşmeye başlar. Groot ekip arkadaşlarını kurtarmak için dallardan bir koza yapar ve kendisini fedâ eder. Yeryüzünde Ronan taşı içine koyduğu çekici havaya kaldırarak insanlara nutuk atarken Peter dans etmeye ve şarkı söylemeye başlar. Ronan'ın dikkatini dağıtmaktadır. Drax ateş eder ve çekiçten taş çıkar. Ronan ve Peter taşa doğru uzanırlar. Taşı Peter kapar. Taşın gücüne dayanması çok zordur. Peter parçalarına ayrılmak üzere iken ilk Gamora elini tutar, sonra Drax ve Rocket. Birlikte taşın gücüne dayanırlar. Ronan son bir hamle çekicini kaldırdığı anda Peter, "Biz galaksinin koruyucularıyız" diye söyler ve eliyle Ronan'ı parçalarına ayırır. Gamora küreyi alır ve taşı hapseder. Peter, Yondu'ya sâhte küreyi verir. Ekip sonrasında uçaklarına atlar ve yeni maceralar aramaya giderler. Groot ise bir saksıda filizlenip dans etmeye başlamıştır.

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