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  • Galata Köprüsü'nde 100 klasik otomobil ile 100. Yıl Konvoyu

'nde 100 klasik otomobil ile 100. Yıl Konvoyu

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD), bir döneme damgasını vurmuş 100 klasik araçla, tarihi üzerinde konvoy oluşturdu.

AA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 19.05.2019 16:04 Güncelleme Tarihi: 19.05.2019 16:12
Galata Köprüsü'nde 100 klasik otomobil ile 100. Yıl Konvoyu

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı tüm yurtta olduğu gibi İstanbul'da da renkli aktivitelerle kutlanıyor.

Galata Köprüsü'nde 100 klasik otomobil ile 100. Yıl Konvoyu

Bu güzel görüntüler ise İatanbul'da çekildi.

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Galata Köprüsü'nde 100 klasik otomobil ile 100. Yıl Konvoyu

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği üyeleri,Türk bayraklarıyla süslenmiş 100 klasik araçla üzerinde bir araya geldi.

Galata Köprüsü'nde 100 klasik otomobil ile 100. Yıl Konvoyu


1940'lı yıllardan 1970'li yıllara kadar yarım asrı devirmiş, çeşitli modellerinden oluşan klasik araçlar, Dolmabahçe'ye doğru hareket etti.

Galata Köprüsü'nde 100 klasik otomobil ile 100. Yıl Konvoyu

Oluşturulan konvoy sırasında sürücüler kornalarıyla sahildeki vatandaşları selamlarken, vatandaşlar tarafından da alkışlandılar. Dolmabahçe'deki Saat Kulesi altında İKOD Üyeleri bir süre bekledikten sonra Sarıyer'e hareket etti.

Galata Köprüsü'nde 100 klasik otomobil ile 100. Yıl Konvoyu
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Galata Köprüsü'nde 100 klasik otomobil ile 100. Yıl Konvoyu
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