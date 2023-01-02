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Galata Kulesi yakınlarında şüpheli paket alarmı! Bir kişi çantayı alıp fırlattı: Ben zaten ölmek istiyorum...
Giriş Tarihi: 02.01.2023 01:34
Güncelleme Tarihi: 02.01.2023
01:37
Galata Kulesi yakınlarında şüpheli paket alarmı! Bir kişi çantayı alıp fırlattı: Ben zaten ölmek istiyorum...
İstanbul Beyoğlu'nda Galata Kulesi yakınlarında bulunan şüpheli paket polisi alarma geçirdi. Polisin aldığı güvenlik önlemlerine rağmen, bir kişi, "Ben zaten ölmek istiyorum ağabey. Ben bu çantayı açarım" diye bağırarak yanına gittiği çantayı eline aldı. Daha sonra çantayı sokağa fırlatan şahıs polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheli çantanın içinden ise bebek bezi, yiyecek ve kıyafetler çıktı.