Galata Kulesi yakınlarında şüpheli paket alarmı! Bir kişi çantayı alıp fırlattı: Ben zaten ölmek istiyorum...

ŞÜPHELİ ÇANTAYI ALIP, "ÖLMEK İSTİYORUM BEN ZATEN AĞABEY" DİYE BAĞIRDI



Polisin vatandaşları uzaklaştırmaya çalıştığı anlarda, bir kişi, güvenlik şeridini aşarak çantanın yanına gitti. "Ben zaten ölmek istiyorum ağabey. Ben bu çantayı açarım" diyerek çantayı eline aldı.