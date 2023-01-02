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Haberler Yaşam Galata Kulesi yakınlarında şüpheli paket alarmı! Bir kişi çantayı alıp fırlattı: Ben zaten ölmek istiyorum...
Giriş Tarihi: 02.01.2023 01:34 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 01:37

Galata Kulesi yakınlarında şüpheli paket alarmı! Bir kişi çantayı alıp fırlattı: Ben zaten ölmek istiyorum...

İstanbul Beyoğlu'nda Galata Kulesi yakınlarında bulunan şüpheli paket polisi alarma geçirdi. Polisin aldığı güvenlik önlemlerine rağmen, bir kişi, "Ben zaten ölmek istiyorum ağabey. Ben bu çantayı açarım" diye bağırarak yanına gittiği çantayı eline aldı. Daha sonra çantayı sokağa fırlatan şahıs polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheli çantanın içinden ise bebek bezi, yiyecek ve kıyafetler çıktı.

Galata Kulesi yakınlarında şüpheli paket alarmı! Bir kişi çantayı alıp fırlattı: Ben zaten ölmek istiyorum...

Galata Kulesi yakınlarındaki şüpheli paket ekipleri harekete geçirirken bir vatandaşın çantayı alıp sokağa fırlatması paniğe neden oldu.

Galata Kulesi yakınlarında şüpheli paket alarmı! Bir kişi çantayı alıp fırlattı: Ben zaten ölmek istiyorum...

Olay, saat 22.00 sıralarında Bereketzade Mahallesi Büyükhendek Caddesi'nde meydana geldi. Bir binanın girişinde bulunan şüpheli çanta korku ve paniğe neden oldu.

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Galata Kulesi yakınlarında şüpheli paket alarmı! Bir kişi çantayı alıp fırlattı: Ben zaten ölmek istiyorum...

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Şüpheli paketin bulunduğu alana güvenlik şeridi çeken ekipler, vatandaşları bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.

Galata Kulesi yakınlarında şüpheli paket alarmı! Bir kişi çantayı alıp fırlattı: Ben zaten ölmek istiyorum...

ŞÜPHELİ ÇANTAYI ALIP, "ÖLMEK İSTİYORUM BEN ZATEN AĞABEY" DİYE BAĞIRDI

Polisin vatandaşları uzaklaştırmaya çalıştığı anlarda, bir kişi, güvenlik şeridini aşarak çantanın yanına gitti. "Ben zaten ölmek istiyorum ağabey. Ben bu çantayı açarım" diyerek çantayı eline aldı.

Galata Kulesi yakınlarında şüpheli paket alarmı! Bir kişi çantayı alıp fırlattı: Ben zaten ölmek istiyorum...

GÖZALTINA ALINDI

Polisin müdahalesinin ardından, çantayı kafelerin bulunduğu sokağa fırlattı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan vatandaş ekip otosuna bindirildi.

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