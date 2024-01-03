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Giriş Tarihi: 03.01.2024 18:37 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 18:39

Galata'daki tarihi yürüyüşte saldırıya uğramıştı! İsmail Aydemir konuştu: Bu yumruk Türkiye'deki herkese atıldı

1 Ocak sabahı yapılan 'Şehitlere rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet' yürüyüşü sonrasında Kelime-i Tevhid Bayrağı açtığı için yumruklu saldırıya uğrayan İsmail Aydemir basın açıklaması yaptı. Aydemir, "Bu yumruk Türkiye'deki tüm insanlara atıldı" dedi. İşte detaylar...

Deniz YUSUFOĞLU
Galata’daki tarihi yürüyüşte saldırıya uğramıştı! İsmail Aydemir konuştu: Bu yumruk Türkiye’deki herkese atıldı

İstanbul Fatih'te 1 Ocak sabah saatlerinde yapılan 'Şehitlere rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet' yürüyüşüne katılan İsmail Aydemir, elinde Kelime-i Tevhid Bayrağı ile yürüdü. Aydemir'e Galata Köprüsü üzerinde Ege A. yumrukla saldırdı.

Galata’daki tarihi yürüyüşte saldırıya uğramıştı! İsmail Aydemir konuştu: Bu yumruk Türkiye’deki herkese atıldı

Aydemir'in yüzü kanlar içerisinde kalırken Ege A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen şüpheli Ege A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Galata’daki tarihi yürüyüşte saldırıya uğramıştı! İsmail Aydemir konuştu: Bu yumruk Türkiye’deki herkese atıldı

SAVCILIKTA PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Ege A. savcılık ifadesinde, "Kendisini sözlü olarak uyarmam gerekirdi. Olay nedeniyle pişmanım. Ben herhangi bir ulusa yönelik aşağılayıcı bir söz söylemedim. Sadece Türk vatandaşı olduğunu tahmin ettiğim kişiyi uyarmak istedim" dedi.

Galata’daki tarihi yürüyüşte saldırıya uğramıştı! İsmail Aydemir konuştu: Bu yumruk Türkiye’deki herkese atıldı

"ALLAH BİRLİĞİMİZİ BOZMASIN"

Saldırıya uğrayan İsmail Aydemir ve avukatları İstanbul Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yaptı. Aydemir, "Ülke hepimizin ülkesi ben Müslüman ve Türk'üm Allah birliğimizi bozmasın. Bu yumruk Türkiye'deki bütün insanlara atıldı. Şehit askerlerimize yakınlarına atıldı. Müslüman kardeşlerimiz için atıldı. Allah hepimize akıl fikir versin, kardeş olalım" dedi.

Galata’daki tarihi yürüyüşte saldırıya uğramıştı! İsmail Aydemir konuştu: Bu yumruk Türkiye’deki herkese atıldı

İsmail Aydemir'in avukatı Funda Bıçak müvekkilinin yürüyüş sonrası evine doğru dönerken saldırıya uğradığını belirterek "Şüpheli sert bir yumruk atarak yere düşürmüştür. Müvekkilim neye uğradığını şaşırmıştır. Kalktığında zanlının yakalanması için etrafındakilere de 'Kaçıyor yakalayın' diye telkinlerde bulunmuştur. Bu esnada saldırgan özür dileyeceği yerde hakaret etmiştir. Az ileride bulunan trafik polisi sayesinde yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir. Olayın ardından birçok kişi bundan reklam çıkarmak ülkeyi provoke edici hareketler içine girmişlerdir. Bunlar hakkında da suç duyurusunda bulunacağımızı belirtiriz" diyerek açıklamalarını sonlandırdı.

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