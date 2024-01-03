Galata’daki tarihi yürüyüşte saldırıya uğramıştı! İsmail Aydemir konuştu: Bu yumruk Türkiye’deki herkese atıldı

İsmail Aydemir'in avukatı Funda Bıçak müvekkilinin yürüyüş sonrası evine doğru dönerken saldırıya uğradığını belirterek "Şüpheli sert bir yumruk atarak yere düşürmüştür. Müvekkilim neye uğradığını şaşırmıştır. Kalktığında zanlının yakalanması için etrafındakilere de 'Kaçıyor yakalayın' diye telkinlerde bulunmuştur. Bu esnada saldırgan özür dileyeceği yerde hakaret etmiştir. Az ileride bulunan trafik polisi sayesinde yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir. Olayın ardından birçok kişi bundan reklam çıkarmak ülkeyi provoke edici hareketler içine girmişlerdir. Bunlar hakkında da suç duyurusunda bulunacağımızı belirtiriz" diyerek açıklamalarını sonlandırdı.