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Galata'daki tarihi yürüyüşte saldırıya uğramıştı! İsmail Aydemir konuştu: Bu yumruk Türkiye'deki herkese atıldı
Giriş Tarihi: 03.01.2024 18:37
Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
18:39
Galata'daki tarihi yürüyüşte saldırıya uğramıştı! İsmail Aydemir konuştu: Bu yumruk Türkiye'deki herkese atıldı
1 Ocak sabahı yapılan 'Şehitlere rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet' yürüyüşü sonrasında Kelime-i Tevhid Bayrağı açtığı için yumruklu saldırıya uğrayan İsmail Aydemir basın açıklaması yaptı. Aydemir, "Bu yumruk Türkiye'deki tüm insanlara atıldı" dedi. İşte detaylar...