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Haberler Yaşam Galatasaray Beşiktaş basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? GS – BJK basket maçı canlı izle!
Giriş Tarihi: 22.10.2022 16:43 Güncelleme Tarihi: 22.10.2022 16:44

Galatasaray Beşiktaş basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? GS – BJK basket maçı canlı izle!

Basketbol Süper Lig heyecanı devam ediyor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig 4. Haftada derbi heyecanı yaşanıyor. Galatasaray, Beşiktaş karşılaşması geri sayımda. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak heyecanlı maç basketbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Taraftarlar Galatasaray Beşiktaş basket maçı canlı izle ekranı başında toplandı. Peki, Galatasaray Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman oynanacak? İşte, GS – BJK basketbol maçı canlı yayın bilgisi ile karşılaşma hakkında merak edilenler…

Galatasaray Beşiktaş basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? GS – BJK basket maçı canlı izle!

Galatasaray Beşiktaş basketbol maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta soruları spor gündemindeki yerini aldı. Basketbol Süper Lig 4. Haftada heyecanını sürdürürken puan durumunda Galatsaray Nef 10. sırada yer alıyor. Beşiktaş Emlakjet ise 15. Sırada. Mücadeleden düşmek istemeyen takımlar basketbol derbisi için hazırlandı. GS BJK basket maçı canlı izle ekranı başına toplanan basketbol maçı severler desteğini sürdürüyor. İşte, Galatasaray Beşiktaş basketbol maçı canlı izle!

Galatasaray Beşiktaş basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? GS – BJK basket maçı canlı izle!

GALATASARAY BEŞİKTAŞ BASKET MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sinan Erdem Spor Salonu'nda mücadele edecek iki takım hazırlandı. Galatasaray Nef ve Beşiktaş Emlakjet karşı karşıya!

Heyecanlı mücadele 22 Ekim bugün saat 18.00'de başlayacak.

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Galatasaray Beşiktaş basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? GS – BJK basket maçı canlı izle!

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE!

Galatasaray Beşiktaş basket maçı BeIN Sports 5 ekranlarında yayında olacak.

Galatasaray Beşiktaş basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? GS – BJK basket maçı canlı izle!

GALATASARAY NEF IAN HUMMER'I TRANSFER ETTİ!

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, 32 yaşındaki ABD'li oyuncu Ian Hummer'ı kadrosuna dahil etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarı-kırmızılı takım, 2,01 metre boyundaki Hummer ile 2022-2023 sezonun sonuna kadar anlaşma sağladı.

Uzun forvet ve pivot pozisyonlarında oynayan Hummer, geçen sezon Yunanistan'ın AEK takımında forma giydi.

Galatasaray Beşiktaş basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? GS – BJK basket maçı canlı izle!
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