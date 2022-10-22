Haberler Yaşam Galatasaray Beşiktaş basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? GS – BJK basket maçı canlı izle!

Giriş Tarihi: 22.10.2022 16:43 Güncelleme Tarihi: 22.10.2022 16:44

Basketbol Süper Lig heyecanı devam ediyor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig 4. Haftada derbi heyecanı yaşanıyor. Galatasaray, Beşiktaş karşılaşması geri sayımda. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak heyecanlı maç basketbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Taraftarlar Galatasaray Beşiktaş basket maçı canlı izle ekranı başında toplandı. Peki, Galatasaray Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman oynanacak? İşte, GS – BJK basketbol maçı canlı yayın bilgisi ile karşılaşma hakkında merak edilenler…