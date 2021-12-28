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Haberler Yaşam Galatasaray Denizlispor maçı hangi kanalda? ZTK Galatasaray Denizlispor ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 28.12.2021 15:12 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021 15:12

Galatasaray Denizlispor maçı hangi kanalda? ZTK Galatasaray Denizlispor ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Galatasaray, Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. Ligde ilk yarı itibariyle istediği sonuçları alamayan Aslan, Avrupa'da ise bunun aksine oldukça iyi bir performans gösterdi. Türkiye Kupası'nda da kupaya uzanmak isteyen Galatasaray, bu akşam Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi, Galatasaray Denizlispor maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman soruları araştırılıyor. Peki, Galatasaray Denizlispor maçı hangi kanalda? ZTK Galatasaray Denizlispor ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte GS Denizlispor canlı izle seçeneği ve muhtemel 11'ler;

Galatasaray Denizlispor maçı hangi kanalda? ZTK Galatasaray Denizlispor ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray Denizlispor maçı hangi kanalda, saat kaçta sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. 5. Tur mücadelesinde Galatasaray Denizlispor karşılaşması NEF Stadyumunda oynanacak. Karşılaşma öncesi, Galatasaray Denizlispor maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman soruları araştırılıyor. İşte GS Denizlispor canlı izle seçeneği ve muhtemel 11'ler;

Galatasaray Denizlispor maçı hangi kanalda? ZTK Galatasaray Denizlispor ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

GALATASARAY - DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Denizlispor maçı 28 Aralık Salı günü saat 21:00'de A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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Galatasaray Denizlispor maçı hangi kanalda? ZTK Galatasaray Denizlispor ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

GALATASARAY - DENİZLİSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Galatasaray ile Denizlispor arasında oynanacak ZTK 5. tur maçında Volkan Bayarslan düdük çalacak. Serkan Ok ve Bilal Gören, Volkan Bayarslan'ın yardımcıları olarak görev alacaklar. Ramazan Keleş ise maçın dördüncü hakemi olacak.

Galatasaray Denizlispor maçı hangi kanalda? ZTK Galatasaray Denizlispor ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

DENİZLİSPOR'DA 7 EKSİK

Denizlispor'da sakatlıkları süren Ömer Şişmanoğlu, Oğuz, Muğdat Çelik, Mayi, Aissati, Okan ve Stackhowiak forma giyemeyecek. İki takım son olarak Denizlispor'un Süper Lig'de olduğu geçen sezon karşılaştı. Denizlispor, küme düşmesi kesinleştikten sonra 11 Mayıs'ta rakibiyle evinde oynadığı son maçı 4-1 kaybetti.

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