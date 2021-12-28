Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Galatasaray, Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. Ligde ilk yarı itibariyle istediği sonuçları alamayan Aslan, Avrupa'da ise bunun aksine oldukça iyi bir performans gösterdi. Türkiye Kupası'nda da kupaya uzanmak isteyen Galatasaray, bu akşam Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi, Galatasaray Denizlispor maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman soruları araştırılıyor. Peki, Galatasaray Denizlispor maçı hangi kanalda? ZTK Galatasaray Denizlispor ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte GS Denizlispor canlı izle seçeneği ve muhtemel 11'ler;