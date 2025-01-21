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GALATASARAY DİNAMO KİEV MAÇI CANLI İZLE: UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Dinamo Kiev maçı canlı izle kesintisiz ekran
Giriş Tarihi: 21.01.2025 14:40
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025
14:40
GALATASARAY DİNAMO KİEV MAÇI CANLI İZLE: UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Dinamo Kiev maçı canlı izle kesintisiz ekran
Galatasaray Dinamo Kiev canlı izle ekranı başında heyecanlı bekleyiş başladı. UEFA Avrupa Ligi temsilcilerimizden sarı kırmızılı ekip bugün 7.hafta mücadelelerinin ilkiyle sahaya çıkıyor. Sarı kırmızılılar maçı kazanıp doğrudan adını son 8'e yazdırmak istiyor. Temsilcimizin Ukrayna temsilcisi ekip ile mücadelesinin detayları takip ediliyor. İşte Galatasaray-Dinamo Kiev UEFA Avrupa Ligi maçı canlı izle