Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam GALATASARAY DİNAMO KİEV MAÇI CANLI İZLE: UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Dinamo Kiev maçı canlı izle kesintisiz ekran
Giriş Tarihi: 21.01.2025 14:40 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 14:40

GALATASARAY DİNAMO KİEV MAÇI CANLI İZLE: UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Dinamo Kiev maçı canlı izle kesintisiz ekran

Galatasaray Dinamo Kiev canlı izle ekranı başında heyecanlı bekleyiş başladı. UEFA Avrupa Ligi temsilcilerimizden sarı kırmızılı ekip bugün 7.hafta mücadelelerinin ilkiyle sahaya çıkıyor. Sarı kırmızılılar maçı kazanıp doğrudan adını son 8'e yazdırmak istiyor. Temsilcimizin Ukrayna temsilcisi ekip ile mücadelesinin detayları takip ediliyor. İşte Galatasaray-Dinamo Kiev UEFA Avrupa Ligi maçı canlı izle

GALATASARAY DİNAMO KİEV MAÇI CANLI İZLE: UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Dinamo Kiev maçı canlı izle kesintisiz ekran

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde 7.hafta mücadelesi içi n nefesler tutuldu. Yeni formatta oynanacak maçlarda takımlar isimlerini son 8'e yazdırmak için heyecanla bekliyor. Bu akşam Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i evinde ağırlayacak olan sarı kırmızılılar mücadeleye namağlup devam ediyor. İşte Galatasaray-Dinamo Kiev UEFA Avrupa Ligi maçı canlı izle

GALATASARAY DİNAMO KİEV MAÇI CANLI İZLE: UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Dinamo Kiev maçı canlı izle kesintisiz ekran

GALATASARAY DİNAMO KİEV MAÇI CANLI İZLE

UEFA Avrupa Ligi maçı canlı izle ekranı için aşağıdaki linki kontrol edebilirsiniz:

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
GALATASARAY DİNAMO KİEV MAÇI CANLI İZLE: UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Dinamo Kiev maçı canlı izle kesintisiz ekran

GALATASARAY - DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN?

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. hafta karşılaşmasında Dinamo Kiev'i ağırlıyor. Rams Park'ta oynanacak bu zorlu mücadele, 21 Ocak Salı günü saat 18:30'da başlayacak.

GALATASARAY DİNAMO KİEV MAÇI CANLI İZLE: UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Dinamo Kiev maçı canlı izle kesintisiz ekran

GALATASARAY - DİNAMO KİEV MAÇI HANGİ KANALDA?
Estonyalı hakem Kristo Tohver'in yöneteceği Avrupa maçı TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.

GALATASARAY DİNAMO KİEV MAÇI CANLI İZLE: UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Dinamo Kiev maçı canlı izle kesintisiz ekran

TRT1 YAYIN AKIŞI
05:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:35 Hayatımın Neşesi
08:20 Aslan Hürkuş: Görevimiz Gökbey
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Kod Adı Kırlangıç
14:35 Masumlar Apartmanı
17:40 İddiaların Aksine
17:45 Ana Haber
18:30 Galatasaray-Dinamo Kiev
20:45 Mehmed: Fetihler Sultanı
00:15 Dilsiz
01:55 Kod Adı Kırlangıç
03:05 Masumlar Apartmanı

SON DAKİKA