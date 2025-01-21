GALATASARAY DİNAMO KİEV MAÇI CANLI İZLE: UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Dinamo Kiev maçı canlı izle kesintisiz ekran

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde 7.hafta mücadelesi içi n nefesler tutuldu. Yeni formatta oynanacak maçlarda takımlar isimlerini son 8'e yazdırmak için heyecanla bekliyor. Bu akşam Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i evinde ağırlayacak olan sarı kırmızılılar mücadeleye namağlup devam ediyor. İşte Galatasaray-Dinamo Kiev UEFA Avrupa Ligi maçı canlı izle