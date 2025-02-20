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Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı mı? TFF son dakika duyurdu: Maçın hakemi kim oldu?
Giriş Tarihi: 20.02.2025 10:52
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
10:53
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı mı? TFF son dakika duyurdu: Maçın hakemi kim oldu?
Süper Lig'de heyecan dorukta! Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbinin hakemi için gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrilmişti. Beklenen açıklama geldi. Karşılaşmayı yönetecek ismin yerli mi yoksa yabancı mı olacağı merak konusu olurken, futbolseverler açıklamaya odaklandı. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı mı? Maçın hakemi kim oldu?