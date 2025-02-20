Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı mı? TFF son dakika duyurdu: Maçın hakemi kim oldu?
Giriş Tarihi: 20.02.2025 10:52 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 10:53

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı mı? TFF son dakika duyurdu: Maçın hakemi kim oldu?

Süper Lig'de heyecan dorukta! Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbinin hakemi için gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrilmişti. Beklenen açıklama geldi. Karşılaşmayı yönetecek ismin yerli mi yoksa yabancı mı olacağı merak konusu olurken, futbolseverler açıklamaya odaklandı. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı mı? Maçın hakemi kim oldu?

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı mı? TFF son dakika duyurdu: Maçın hakemi kim oldu?

Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde düdük çalacak hakem açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yerli veya yabancı hakem kararı belli oldu. Peki, Galatasaray Fenerbahçe maçının hakemi kim oldu? Derbinin hakemi yerli mi, yabancı mı?

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı mı? TFF son dakika duyurdu: Maçın hakemi kim oldu?

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇIN HAKEMİ YERLİ Mİ, YABANCI MI?

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, futbolseverlerin merakla beklediği Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yabancı hakemin yöneteceğini açıklandı:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı mı? TFF son dakika duyurdu: Maçın hakemi kim oldu?

"Bu maçı yönetecek çok hakem arkadaşlarımız var. Yönetim kurulundaki arkadaşlar, yetkiyi bana verdiler. Tartışmayı kesmek için ve hakem arkadaşlarımızı tartışılır konuma sokmamak için bu maçın hakemi dünya çapında yabancı bir hakem olacak. Salı günü yazışmalar yapıldı, teyitleri alındı. Hakemin dünya çapında yabancı olacağını söyleyebilirim. Hakem atamalarını MHK yapıyor. Açıklanınca hafta sonu hakemleri duyarsınız"

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı mı? TFF son dakika duyurdu: Maçın hakemi kim oldu?

GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİNDE HAKEMİ KİM OLDU?

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin yabancı hakemi Slavko Vincic oldu.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı mı? TFF son dakika duyurdu: Maçın hakemi kim oldu?
SON DAKİKA