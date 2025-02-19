Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Galatasaray Fenerbahçe maçının hakemi kim olacak? TFF'den açıklama geldi! Derbinin hakemi yerli mi, yabancı mı oldu?
Giriş Tarihi: 19.02.2025 14:02 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 14:02

Galatasaray Fenerbahçe maçının hakemi kim olacak? TFF'den açıklama geldi! Derbinin hakemi yerli mi, yabancı mı oldu?

Süper Lig'de heyecan dorukta! Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbinin hakemi için gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrilmişti. Beklenen açıklama geldi. Karşılaşmayı yönetecek ismin yerli mi yoksa yabancı mı olacağı merak konusu olurken, futbolseverler açıklamaya odaklandı. Peki, Galatasaray Fenerbahçe maçının hakemi kim olacak?

Galatasaray Fenerbahçe maçının hakemi kim olacak? TFF’den açıklama geldi! Derbinin hakemi yerli mi, yabancı mı oldu?

Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde düdük çalacak hakem merakla bekleniyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yerli veya yabancı hakem kararı belli oldu. Peki, Galatasaray Fenerbahçe maçının hakemi kim olacak? Derbinin hakemi yerli mi, yabancı mı olacak?

Galatasaray Fenerbahçe maçının hakemi kim olacak? TFF’den açıklama geldi! Derbinin hakemi yerli mi, yabancı mı oldu?

TFF AÇIKLAMA YAPMIŞTI

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Süper Lig'in 25'inci haftasındaki Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi iki kulübün başkanını Riva'ya davet edip şu yazılı açıklamayı yapmıştı:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Galatasaray Fenerbahçe maçının hakemi kim olacak? TFF’den açıklama geldi! Derbinin hakemi yerli mi, yabancı mı oldu?

"Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe müsabakası hem ligimizin marka değeri hem de ülke futbolunun Avrupa'daki tanıtımı açısından büyük önem taşımaktadır. Tüm futbol kamuoyunun beklentisi derbinin tarihi rekabete yakışan, sağduyunun öne çıktığı, centilmenliğin konuşulduğu bir atmosferde geçmesidir."

Galatasaray Fenerbahçe maçının hakemi kim olacak? TFF’den açıklama geldi! Derbinin hakemi yerli mi, yabancı mı oldu?

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİM OLACAK?

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, futbolseverlerin merakla beklediği Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yabancı hakemin yöneteceğini açıklandı:

"Bu maçı yönetecek çok hakem arkadaşlarımız var. Yönetim kurulundaki arkadaşlar, yetkiyi bana verdiler. Tartışmayı kesmek için ve hakem arkadaşlarımızı tartışılır konuma sokmamak için bu maçın hakemi dünya çapında yabancı bir hakem olacak. Salı günü yazışmalar yapıldı, teyitleri alındı. Hakemin dünya çapında yabancı olacağını söyleyebilirim. Hakem atamalarını MHK yapıyor. Açıklanınca hafta sonu hakemleri duyarsınız"

Galatasaray Fenerbahçe maçının hakemi kim olacak? TFF’den açıklama geldi! Derbinin hakemi yerli mi, yabancı mı oldu?
SON DAKİKA