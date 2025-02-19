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Galatasaray Fenerbahçe maçının hakemi kim olacak? TFF'den açıklama geldi! Derbinin hakemi yerli mi, yabancı mı oldu?
Giriş Tarihi: 19.02.2025 14:02
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
14:02
Galatasaray Fenerbahçe maçının hakemi kim olacak? TFF'den açıklama geldi! Derbinin hakemi yerli mi, yabancı mı oldu?
Süper Lig'de heyecan dorukta! Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbinin hakemi için gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrilmişti. Beklenen açıklama geldi. Karşılaşmayı yönetecek ismin yerli mi yoksa yabancı mı olacağı merak konusu olurken, futbolseverler açıklamaya odaklandı. Peki, Galatasaray Fenerbahçe maçının hakemi kim olacak?