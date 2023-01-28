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Haberler Yaşam Galatasaray Giresunspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray Giresunspor maçı izle
Giriş Tarihi: 28.01.2023 18:38 Güncelleme Tarihi: 28.01.2023 22:18

Galatasaray Giresunspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray Giresunspor maçı izle

Galatasaray Giresunspor maçı için heyecan dorukta. Maçı canlı yayın üzerinden takip etmek isteyenler Galatasaray Giresunspor maçı canlı izle araştırması yapıyor. Çotanak Spor Kompleksi'nde akşam saatlerinde başlayacak. Peki Galatasaray Giresunspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray Giresunspor maçı izle ekranı ve tüm detaylar…

Galatasaray Giresunspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray Giresunspor maçı izle

Galatasaray Giresunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda sorusuna yanıt aranıyor. İki takımında muhtemele 11'leri belli oldu. 28 Ocak Cumartesi günü akşam saatinde başlayacak olan maç canlı olarak takip edilecek. Peki Galatasaray Giresunspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray Giresunspor maçı izle

Galatasaray Giresunspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray Giresunspor maçı izle

GİRESUNSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Giresunspor - Galatasaray maçı 28 Ocak Cumartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Galatasaray'da sarı kart cezası bulunan Abdülkerim Bardakcı, bu maçta görev alamayacak. Mathias Ross, Van Aanholt, Seferovic ve Yusuf Demir kadroya dahil edilmedi. Sarı-kırmızılı takımda ayrıca Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu ve Barış Alper Yılmaz kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, Giresunspor deplasmanında sarı kart görmeleri halinde, bir sonraki lig müsabakası olan Ümraniyespor maçında cezalı duruma düşecek.

MUHTEMEL 11'LER

GİRESUNSPOR: Onurcan, Hayrullah, Arias, Kadir, Alper, Görkem, Savicevic, Serginho, Murat Cem, Sainz, Bajic.

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Emin, Dubois, Torreira, Oliveira, Barış, Mertens, Kerem, Icardi.

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Galatasaray Giresunspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray Giresunspor maçı izle
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