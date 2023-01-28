Galatasaray Giresunspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray Giresunspor maçı izle

GİRESUNSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Giresunspor - Galatasaray maçı 28 Ocak Cumartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Galatasaray'da sarı kart cezası bulunan Abdülkerim Bardakcı, bu maçta görev alamayacak. Mathias Ross, Van Aanholt, Seferovic ve Yusuf Demir kadroya dahil edilmedi. Sarı-kırmızılı takımda ayrıca Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu ve Barış Alper Yılmaz kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, Giresunspor deplasmanında sarı kart görmeleri halinde, bir sonraki lig müsabakası olan Ümraniyespor maçında cezalı duruma düşecek.

MUHTEMEL 11'LER

GİRESUNSPOR: Onurcan, Hayrullah, Arias, Kadir, Alper, Görkem, Savicevic, Serginho, Murat Cem, Sainz, Bajic.

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Emin, Dubois, Torreira, Oliveira, Barış, Mertens, Kerem, Icardi.