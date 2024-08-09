Giriş Tarihi: 09.08.2024 13:46
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024
13:47
GALATASARAY-HATAYSPOR MAÇ BİLGİLERİ: Galatasaray Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu Galatasaray Hatayspor maçıyla başlıyor. Futbol sevdalılarının heyecanla beklediği Süper Lig'in yeni sezonu bu maçla başlıyor. Geçen sezonun şampiyonu sarı kırmızılı takım sezona iyi bir giriş yapmak istiyor. Her iki takım da yeni sezon için hazırlıklarını tamamlamışken taraftarlar Galatasaray-Hatayspor maçının detaylarını araştırıyor. Peki, Galatasaray Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Galatasaray Hatayspor maçı canlı yayın kanalı!