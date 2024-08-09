GALATASARAY-HATAYSPOR MAÇ BİLGİLERİ: Galatasaray Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in yeni sezonunun ilk maçı Galatasaray-Hatayspor arasında gerçekleşiyor. Sarı kırmızılı takım ilk maçta Hatayspor'u konuk edecek. Son iki sezonun şampiyonunun maçı için taraftarları heyecanla beklerken büyük bir yükseliş yaşayan Hatayspor'u bu sezonda üst sırada görmek isteyen taraftarları maçı heyecanla bekliyor. Peki, Galatasaray Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?