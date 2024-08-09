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Giriş Tarihi: 09.08.2024 13:46 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 13:47

GALATASARAY-HATAYSPOR MAÇ BİLGİLERİ: Galatasaray Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu Galatasaray Hatayspor maçıyla başlıyor. Futbol sevdalılarının heyecanla beklediği Süper Lig'in yeni sezonu bu maçla başlıyor. Geçen sezonun şampiyonu sarı kırmızılı takım sezona iyi bir giriş yapmak istiyor. Her iki takım da yeni sezon için hazırlıklarını tamamlamışken taraftarlar Galatasaray-Hatayspor maçının detaylarını araştırıyor. Peki, Galatasaray Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Galatasaray Hatayspor maçı canlı yayın kanalı!

GALATASARAY-HATAYSPOR MAÇ BİLGİLERİ: Galatasaray Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in yeni sezonunun ilk maçı Galatasaray-Hatayspor arasında gerçekleşiyor. Sarı kırmızılı takım ilk maçta Hatayspor'u konuk edecek. Son iki sezonun şampiyonunun maçı için taraftarları heyecanla beklerken büyük bir yükseliş yaşayan Hatayspor'u bu sezonda üst sırada görmek isteyen taraftarları maçı heyecanla bekliyor. Peki, Galatasaray Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY-HATAYSPOR MAÇ BİLGİLERİ: Galatasaray Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY- HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Trendyol Süper Lig yeni sezon başlangıcına sahne olan Galatasaray- Hatayspor maçı 9 Ağustos Cuma saat 21.00'de oynanacak.

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GALATASARAY-HATAYSPOR MAÇ BİLGİLERİ: Galatasaray Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY- HATAYSPOR MAÇI NEREDE VE HANGİ KANALDA?
Galatasaray- Hatayspor maçı RAMS Park'ta oynanacak.
Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

GALATASARAY-HATAYSPOR MAÇ BİLGİLERİ: Galatasaray Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY-HATAYSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Sara, Mertens, Ziyech, Barış Alper, Icardi
Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Burak, Cemali, Massanga, Görkem, Hodzic, Bamgboye, Fernandes, Strandberg

GALATASARAY-HATAYSPOR MAÇ BİLGİLERİ: Galatasaray Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

YENİ TRANSFERLER SAHADA OLACAK

Galatasaray'da yeni sezon öncesinde yapılan 2 transfer teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda sarı-kırmızılı formayla maçlarına çıkacak.

Sarı-kırmızılı kulüp, devam eden transfer döneminde Michy Batshuayi, Elias Jelert ve Gabriel Sara'yı renklerine bağladı. Batshuayi, Beşiktaş ile yapılan Turkcell Süper Kupa maçında süre alırken, Jelert ile Sara henüz bir maçta mücadele etmedi.

Okan Buruk'un görev vermesi halinde 21 yaşındaki Danimarkalı sağ bek Jelert ile 25 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Sara ilk kez sarı-kırmızılı formayı terletecek.

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