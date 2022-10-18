Galatasaray Kastamonuspor maçı hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray Kastamonuspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray Kastamonuspor maçı için nefesler tutuldu. Galatasaray ile GMG Kastamonuspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında yeşil sahada kozlarını paylaşacak. Karşılaşmayı kazanan takım, 4. tura yükselecek. Heyecan dolu karşılaşmayı ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler, ''Galatasaray Kastamonuspor maçı hangi kanalda?'' sorusu ile Galatasaray Kastamonuspor maçı canlı izle kanalı bilgisine ulaşmaya çalışıyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray Kastamonuspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte karşılaşmaya dair tüm merak edilenler…