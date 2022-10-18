Galatasaray Kastamonuspor maçı hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray Kastamonuspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray Kastamonuspor maçı için geri sayım başladı. Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılılarda hedef, rakibini devirerek bir üst tura yükselmek. Zorlu mücadeleyi kaçırmak istemeyen futbolseverler ise Galatasaray Kastamonuspor canlı izle kanalı bilgisine ulaşmak için ''Galatasaray Kastamonuspor maçı hangi kanalda?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray Kastamonuspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte, GS maçı canlı yayın izle kanalı ve muhtemel 11'ler…