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Haberler Yaşam Galatasaray Kastamonuspor maçı hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray Kastamonuspor maçı ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 18.10.2022 12:04 Güncelleme Tarihi: 18.10.2022 12:04

Galatasaray Kastamonuspor maçı hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray Kastamonuspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray Kastamonuspor maçı için geri sayım başladı. Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılılarda hedef, rakibini devirerek bir üst tura yükselmek. Zorlu mücadeleyi kaçırmak istemeyen futbolseverler ise Galatasaray Kastamonuspor canlı izle kanalı bilgisine ulaşmak için ''Galatasaray Kastamonuspor maçı hangi kanalda?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray Kastamonuspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte, GS maçı canlı yayın izle kanalı ve muhtemel 11'ler…

Galatasaray Kastamonuspor maçı hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray Kastamonuspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray Kastamonuspor maçı için nefesler tutuldu. Galatasaray ile GMG Kastamonuspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında yeşil sahada kozlarını paylaşacak. Karşılaşmayı kazanan takım, 4. tura yükselecek. Heyecan dolu karşılaşmayı ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler, ''Galatasaray Kastamonuspor maçı hangi kanalda?'' sorusu ile Galatasaray Kastamonuspor maçı canlı izle kanalı bilgisine ulaşmaya çalışıyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray Kastamonuspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte karşılaşmaya dair tüm merak edilenler…

Galatasaray Kastamonuspor maçı hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray Kastamonuspor maçı ne zaman, saat kaçta?

GALATASARAY KASTAMONUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) 3. tur Galatasaray Kastamonuspor maçı saati, tarihi ve canlı yayın kanalı detayları şöyle;

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Galatasaray Kastamonuspor maçı hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray Kastamonuspor maçı ne zaman, saat kaçta?

GALATASARAY KASTAMONUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Nef Stadı'nda oynanacak olan Galatasaray Kastamonuspor maçı, 19 Ekim 2022 Çarşamba günü (yarın) saat 21.00'da başlayacak.

Galatasaray Kastamonuspor maçı hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray Kastamonuspor maçı ne zaman, saat kaçta?

GALATASARAY KASTAMONUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Yiğit Arslan'ın yöneteceği Galatasaray Kastamonuspor maçı, A Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, 4. tura yükselecek.

Galatasaray Kastamonuspor maçı hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray Kastamonuspor maçı ne zaman, saat kaçta?

GS MUHTEMEL İLK 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Emin Bayram, Van Aanholt, Torreira, Oliviera, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Seferovic.

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