GALATASARAY KUPA TÖRENİ NE ZAMAN, saat kaçta başlayacak? Galatasaray şampiyonluk kutlaması hangi kanalda?

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Galatasaray şampiyonluk kutlaması bilet fiyatlarını duyurdu;
"2023-2024 Futbol sezonunda Vip Kombine ve Kombine satın almış olan taraftarlarımız, bulunduğu tribünde, yerler numarasız olarak katılım sağlayabilecektir.
2023-2024 Futbol Sezonu Loca sahiplerimiz Localarını Şampiyonun Gala Gecesi etkinliğinde kullanabileceklerdir.
Aslantepe, Vadi İstanbul, Özdilek, Beyoğlu ve Florya GSStore'lardan 100. yıl formasını satın alan taraftarlarımıza Şampiyonun Gala Gecesi etkinliği için Doğu alt tribün bileti hediye edilecektir.
2023-2024 Otopark giriş hakkı olan taraftarlarımız Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park otoparkına plaka tanımlamalarını yaparak giriş yapabilecektir.
BİLET FİYATLARI ŞU ŞEKİLDE:
Doğu Batı Vip Tribünler ₺1.000
Doğu -Batı Alt Tribün ₺500
Doğu -Batı Üst Tribün ₺250
Kuzey - Güney Kale Arkası ₺150"