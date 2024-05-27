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Giriş Tarihi: 27.05.2024 16:44 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 16:44

GALATASARAY KUPA TÖRENİ NE ZAMAN, saat kaçta başlayacak? Galatasaray şampiyonluk kutlaması hangi kanalda?

Galatasaray taraftarı kupa töreni için gözlerini Rams Park'a çevirdi. Sarı kırmızılı taraftar bu akşam gerçekleşecek olan Galatasaray kupa töreninde yerini alacak. Dün akşam saatlerinde şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray taraftarı bugün resmi olarak düzenlenen Galatasaray şampiyonluk kutlamasında kupayı havaya kaldıracak. Üst üste 2. şampiyonluğunu ilan eden takım toplamda 24 şampiyonluğu bulunuyor. Peki, Galatasaray kupa töreni ne zaman, saat kaçta? Galatasaray şampiyonluk kutlaması hangi kanalda? İşte, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlayacağı tarih!

GALATASARAY KUPA TÖRENİ NE ZAMAN, saat kaçta başlayacak? Galatasaray şampiyonluk kutlaması hangi kanalda?

Galatasaray şampiyonluk kutlaması için heyecanlı bekleyiş başladı. Sarı kırmızılı taraftarın dün geceden başladığı kutlamalar bugün Rams Park'a taşınacak. Binlerce taraftarın hep bir ağızdan bestelerle eşlik edeceği kutlama töreninde birbirinden ünlü isimler eşlik edecek. Kutlamaları stattan takip edemeyenler "Galatasaray şampiyonluk kutlaması hangi kanalda?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Galatasaray kupa töreni ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY KUPA TÖRENİ NE ZAMAN, saat kaçta başlayacak? Galatasaray şampiyonluk kutlaması hangi kanalda?

GALATASARAY KUPA TÖRENİ NE ZAMAN?

Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması programı belli oldu. Galatasaray'dan yapılan açıklamada "

2023-2024 Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray, 24. şampiyonluğunu Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta düzenlenecek Şampiyonun Gala Gecesi'nde görkemli bir şekilde kutlayacak.

27 Mayıs Pazartesi günü saat 19.05'te başlayacak organizasyonla Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta YER SARI, GÖK KIRMIZI olacak!

Sürpriz şarkıcılar, DJ Suat Ateşdağlı performansı, ışık, konfeti ve payro show ile drone gösterisi şampiyonluk kutlamasına renk katacak. " ifadeleri kullanıldı.

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GALATASARAY KUPA TÖRENİ NE ZAMAN, saat kaçta başlayacak? Galatasaray şampiyonluk kutlaması hangi kanalda?

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI HANGİ KANALDA?

RAMS Park Stadyumu'nda düzenlenecek olan şampiyonluk kutlaması 19:05'ten itibaren Galatasaray Youtube kanalında canlı yayınlanacak.

GALATASARAY KUPA TÖRENİ NE ZAMAN, saat kaçta başlayacak? Galatasaray şampiyonluk kutlaması hangi kanalda?

GALATASARAY KUPA TÖRENİ TIKLA CANLI İZLE!

GALATASARAY KUPA TÖRENİ NE ZAMAN, saat kaçta başlayacak? Galatasaray şampiyonluk kutlaması hangi kanalda?

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Galatasaray şampiyonluk kutlaması bilet fiyatlarını duyurdu;

"2023-2024 Futbol sezonunda Vip Kombine ve Kombine satın almış olan taraftarlarımız, bulunduğu tribünde, yerler numarasız olarak katılım sağlayabilecektir.

2023-2024 Futbol Sezonu Loca sahiplerimiz Localarını Şampiyonun Gala Gecesi etkinliğinde kullanabileceklerdir.

Aslantepe, Vadi İstanbul, Özdilek, Beyoğlu ve Florya GSStore'lardan 100. yıl formasını satın alan taraftarlarımıza Şampiyonun Gala Gecesi etkinliği için Doğu alt tribün bileti hediye edilecektir.

2023-2024 Otopark giriş hakkı olan taraftarlarımız Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park otoparkına plaka tanımlamalarını yaparak giriş yapabilecektir.

BİLET FİYATLARI ŞU ŞEKİLDE:

Doğu Batı Vip Tribünler ₺1.000

Doğu -Batı Alt Tribün ₺500

Doğu -Batı Üst Tribün ₺250

Kuzey - Güney Kale Arkası ₺150"

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