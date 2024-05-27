GALATASARAY KUPA TÖRENİ NE ZAMAN, saat kaçta başlayacak? Galatasaray şampiyonluk kutlaması hangi kanalda?

Galatasaray şampiyonluk kutlaması için heyecanlı bekleyiş başladı. Sarı kırmızılı taraftarın dün geceden başladığı kutlamalar bugün Rams Park'a taşınacak. Binlerce taraftarın hep bir ağızdan bestelerle eşlik edeceği kutlama töreninde birbirinden ünlü isimler eşlik edecek. Kutlamaları stattan takip edemeyenler "Galatasaray şampiyonluk kutlaması hangi kanalda?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Galatasaray kupa töreni ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?