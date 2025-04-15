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Galatasaray - Nymburk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray Basketbol dörtlü final yolunda!
Giriş Tarihi: 15.04.2025 11:53
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025
11:53
Galatasaray - Nymburk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray Basketbol dörtlü final yolunda!
Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Nymburk'u ağırlıyor. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak heyecanlı maçın öncesinde temsilcimiz ERA Nymburk'u 106-80 mağlup etti. BCL kupasını almak isteyen sarı kırmızılılar dörtlü final için pota önünde olacak. Peki; Galatasaray - Nymburk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?