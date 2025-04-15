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Haberler Yaşam Galatasaray - Nymburk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray Basketbol dörtlü final yolunda!
Giriş Tarihi: 15.04.2025 11:53 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 11:53

Galatasaray - Nymburk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray Basketbol dörtlü final yolunda!

Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Nymburk'u ağırlıyor. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak heyecanlı maçın öncesinde temsilcimiz ERA Nymburk'u 106-80 mağlup etti. BCL kupasını almak isteyen sarı kırmızılılar dörtlü final için pota önünde olacak. Peki; Galatasaray - Nymburk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray - Nymburk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray Basketbol dörtlü final yolunda!

Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) kupasında çeyrek final oynanıyor. Galatasaray Basketbol Takımı iddialı ilerleyişini sürdürüyor. Final Four'a kalan takım, Tenerife - Derthona çeyrek final eşleşmesinin galibiyle finale kalma mücadelesi verecek. Peki; Galatasaray - Nymburk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray - Nymburk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray Basketbol dörtlü final yolunda!

GALATASARAY - NYMBURK MAÇI NE ZAMAN?

Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final 2. maçında Galatasaray ERA Nymburk'u ağırlıyor. Maç bugün saat 19.00'da oynanacak.

Karşılaşma Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleşecek.

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Galatasaray - Nymburk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray Basketbol dörtlü final yolunda!

GALATASARAY - NYMBURK MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç Tivibu Spor 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.

Galatasaray - Nymburk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray Basketbol dörtlü final yolunda!

Final Four mücadelesi veren iki takımın ilk maçında Galatasaray, 106-80'lik skorla galibiyeti kaptı. Will Cummings, James Palmer Jr, Göksenin Köksal, Roberts Blumbergs ve Angel Delgado beşiyle başlanan ilk maçta dört oyuncu çift haneli sayı üretti.

Final Four'a kalan takım, Tenerife - Derthona çeyrek final eşleşmesinin galibiyle finale kalma mücadelesi verecek.

Galatasaray - Nymburk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray Basketbol dörtlü final yolunda!