Galatasaray Villarreal hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayımlanacak, şifresiz mi? Galatasaray Villarreal hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray Villarreal hazırlık maçı canlı yayın bilgileri aratılıyor. Dünya Kupası sırasında takımlar hazırlık maçları düzenleyerek maç kondisyonlarını kazanmaya çalışıyor. Galatasaray Rayo Vallecano karşısında ilk hazırlık maçında evinde 1 – 0'lık yenilgiyle sahadan ayrıldı. Villarreal ise Fenerbahçe'ye 2 – 1 mağlup oldu. Sporseverler de Galatasaray Villarreal hazırlık maçı hangi kanalda sorusuna yanıt arıyor. Peki, Galatasaray Villarreal hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Villarreal hazırlık maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar…