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Giriş Tarihi: 06.12.2022 10:52 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 10:52

Galatasaray Villarreal hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayımlanacak, şifresiz mi? Galatasaray Villarreal hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray Villarreal hazırlık maçı canlı yayın bilgileri aratılıyor. Dünya Kupası sırasında takımlar hazırlık maçları düzenleyerek maç kondisyonlarını kazanmaya çalışıyor. Galatasaray Rayo Vallecano karşısında ilk hazırlık maçında evinde 1 – 0'lık yenilgiyle sahadan ayrıldı. Villarreal ise Fenerbahçe'ye 2 – 1 mağlup oldu. Sporseverler de Galatasaray Villarreal hazırlık maçı hangi kanalda sorusuna yanıt arıyor. Peki, Galatasaray Villarreal hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Villarreal hazırlık maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar…

Galatasaray Villarreal hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayımlanacak, şifresiz mi? Galatasaray Villarreal hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?

GALATASARAY VİLLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kulüpler Birliği Vakfı ile LaLiga tarafından düzenlenen dostluk turnuvasının son maçında Galatasaray, İspanyol ekibi Villarreal'i konuk edecek.

Galatasaray Villarreal maçı, 6 Aralık 2022 Salı günü saat 20.00'de başlayacak.

Galatasaray Villarreal hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayımlanacak, şifresiz mi? Galatasaray Villarreal hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?

GALATASARAY VİLLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Nef Stadı'nda oynanacak Galatasaray Villarreal maçı, Spor Smart ekranlarından canlı yayınlanacak.

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Galatasaray Villarreal hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayımlanacak, şifresiz mi? Galatasaray Villarreal hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?

GALATASARAY VİLLARREAL MAÇI CANLI İZLE KANALI

https://www.dsmartgo.com.tr/tv-izle/spor-smart/11909

Galatasaray Villarreal hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayımlanacak, şifresiz mi? Galatasaray Villarreal hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?

TURNUVADA FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN PERFORMANSI

Türkiye'den Fenerbahçe ve Galatasaray, İspanya'dan da Vilarreal ile Rayo Vallecano'nun katıldığı turnuvanın geride kalan maçlarında şu sonuçlar alındı:

Fenerbahçe-Rayo Vallecano: 3-1

Galatasaray-Rayo Vallecano: 0-1

Fenerbahçe-Villarreal: 2-1

Galatasaray Villarreal hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayımlanacak, şifresiz mi? Galatasaray Villarreal hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?
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