Galatasaray Villarreal hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayımlanacak, şifresiz mi? Galatasaray Villarreal hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?

TURNUVADA FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN PERFORMANSI

Türkiye'den Fenerbahçe ve Galatasaray, İspanya'dan da Vilarreal ile Rayo Vallecano'nun katıldığı turnuvanın geride kalan maçlarında şu sonuçlar alındı:

Fenerbahçe-Rayo Vallecano: 3-1

Galatasaray-Rayo Vallecano: 0-1

Fenerbahçe-Villarreal: 2-1