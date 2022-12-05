Galatasaray Villarreal maçı hangi kanalda? Galatasaray Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray Villarreal maçı için heyecan dorukta. 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Galatasaray, hazırlıklarını sürdürüyor. Okan Buruk yönetimindeki sarı kırmızılı ekip, evinde İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal ile kozlarını paylaşacak. Sarı kırmızılı takıma gönül veren taraftarlar, Galatasaray Villarreal maçı canlı izle kanalı bilgisine erişmek için ''Galatasaray Villarreal maçı hangi kanalda?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Galatasaray Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayımlanacak? İşte, Galatasaray Villarreal maçı canlı izle linki ve karşılaşmaya dair tüm merak edilenler.