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Haberler Yaşam Galatasaray Villarreal maçı hangi kanalda? Galatasaray Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 05.12.2022 11:55 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 11:55

Galatasaray Villarreal maçı hangi kanalda? Galatasaray Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray Villarreal maçı için heyecan dorukta. 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Galatasaray, hazırlıklarını sürdürüyor. Okan Buruk yönetimindeki sarı kırmızılı ekip, evinde İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal ile kozlarını paylaşacak. Sarı kırmızılı takıma gönül veren taraftarlar, Galatasaray Villarreal maçı canlı izle kanalı bilgisine erişmek için ''Galatasaray Villarreal maçı hangi kanalda?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Galatasaray Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayımlanacak? İşte, Galatasaray Villarreal maçı canlı izle linki ve karşılaşmaya dair tüm merak edilenler.

Galatasaray Villarreal maçı hangi kanalda? Galatasaray Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray Villarreal maçı için nefesler tutuldu. 2022 FIFA Dünya Kupası karşılaşmaları kapsamında verilen arada Galatasaray, dostluk maçında İspanya'nın güçlü ekibi Villarreal ile karşı karşıya gelecek. Bu noktada sarı kırmızılı taraftarlar, ''Galatasaray Villarreal maçı hangi kanalda?'' sorusu ile Galatasaray Villarreal maçı canlı izle kanalı bilgisine erişmeye çalışıyor. Peki, Galatasaray Villarreal maçı ne hangi kanalda? GS hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Galatasaray Villarreal maçı yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri…

Galatasaray Villarreal maçı hangi kanalda? Galatasaray Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY VİLLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kulüpler Birliği Vakfı ile LaLiga tarafından düzenlenen dostluk turnuvasının son maçında Galatasaray, İspanyol ekibi Villarreal'i konuk edecek.

Galatasaray Villarreal maçı, 6 Aralık 2022 Salı günü saat 20.00'de başlayacak.

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Galatasaray Villarreal maçı hangi kanalda? Galatasaray Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY VİLLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Nef Stadı'nda oynanacak Galatasaray Villarreal maçı, Spor Smart ekranlarından canlı yayınlanacak.

Galatasaray Villarreal maçı hangi kanalda? Galatasaray Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY VİLLARREAL MAÇI CANLI İZLE KANALI

https://www.dsmartgo.com.tr/tv-izle/spor-smart/11909

Galatasaray Villarreal maçı hangi kanalda? Galatasaray Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TURNUVADA FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN PERFORMANSI

Türkiye'den Fenerbahçe ve Galatasaray, İspanya'dan da Vilarreal ile Rayo Vallecano'nun katıldığı turnuvanın geride kalan maçlarında şu sonuçlar alındı:

Fenerbahçe-Rayo Vallecano: 3-1

Galatasaray-Rayo Vallecano: 0-1

Fenerbahçe-Villarreal: 2-1

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