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Giriş Tarihi: 03.09.2024 11:15 Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 11:15

GALATASARAY’IN YENİ YILDIZI VİCTOR OSİMHEN KİMDİR? Osimhen’in maaşı ne kadar, bonservis ücreti ne?

Galatasaray Spor Kulübü transfer çalışmalarına bomba gibi isimlerle hız kesmeden devam ediyor! Napoli'nin yıldız golcüsü Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'in transfer çalışmalarını kamuoyuna duyuran sarı kırmızılı ekip tüm futbol camiasının ilgi odağı oldu. Futbolseverler ve taraftarlar transferin detaylarını ve Galatasary'ın KAP'a yaptığı açıklamayı merak ediyor. Peki, transfer haberiyle büyük ses getiren Victor Osimhen kimdir, Galatasaray'da maaşı ne kadar, bonservis ücreti ne?

GALATASARAY’IN YENİ YILDIZI VİCTOR OSİMHEN KİMDİR? Osimhen’in maaşı ne kadar, bonservis ücreti ne?

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray, Napoli'nin Nijeryalı forveti Victor Osimhen'i 1 yıllık kiralık olarak futbol kadrosuna kattı. Transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul'a gelen yıldız futbolcu, kendisini karşılayan sarı kırmızılı taraftarlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Osimhen'in transfer haberiyle maaşı ve bonservis ücreti büyük merak konusu oldu. İşte, yeni transferin ayrıntıları haberin devamında...

GALATASARAY’IN YENİ YILDIZI VİCTOR OSİMHEN KİMDİR? Osimhen’in maaşı ne kadar, bonservis ücreti ne?

VİCTOR OSİMHEN KİMDİR?

29 Aralık 1998'de Nijerya'da Lagos'ta dünyaya gelen Osimhen, futbola ilk olarak Ultimate Strikers FC Deba'nın altyapısında 2010 yılında başladı.

Victor Osimhen 2023 yılında Afrika'da yılın futbolcusu seçildi aynı zamanda 2023 Ballon d'Or töreninde sekizinci sırada yer alarak, ödül tarihinde ilk 10'a giren ilk Nijeryalı oyuncu oldu.

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GALATASARAY’IN YENİ YILDIZI VİCTOR OSİMHEN KİMDİR? Osimhen’in maaşı ne kadar, bonservis ücreti ne?

NAPOLİ'DEN GALATASARAY'A TRANSFER!

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen'in geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü SSCN Napoli SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

GALATASARAY’IN YENİ YILDIZI VİCTOR OSİMHEN KİMDİR? Osimhen’in maaşı ne kadar, bonservis ücreti ne?

VİCTOR OSİMHEN'İN MAAŞI NE KADAR?
Victor Osimhen, Avrupa futbolunun son dönemde en çok konuşulan golcülerinden biri olarak dikkat çekiyor. İtalyan spor gazetecisi Fabrizio Romano'nun haberine göre Napoli Başkanı De Laurentiis, Galatasaray'ın Osimhen teklifini kabul etti. Galatasaray, Victor Osimhen'in sezon sonuna kadar 9-10 milyon € olan maaşını ödemeyi kabul etti. Napoli ile yapılan kiralama anlaşmasında herhangi bir satın alma seçeneği bulunmuyor.

GALATASARAY’IN YENİ YILDIZI VİCTOR OSİMHEN KİMDİR? Osimhen’in maaşı ne kadar, bonservis ücreti ne?

GALATASARAY'DAN DUDAK UÇUKLATAN TEKLİF!

Galatasaray, Victor Osimhen için Napoli'ye resmi teklif yaptı. Sözleşmeyle ilgili detaylar açıklanırken oyuncunun 11 milyon Euroluk maaş tamimiyle Galatasaray Spor Kulübü tarafından karşılanacak. Yıldız golcü Osimhen'in 1 yıllığına kiralanacağı kamuoyuna duyuruldu.


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