GALATASARAY’IN YENİ YILDIZI VİCTOR OSİMHEN KİMDİR? Osimhen’in maaşı ne kadar, bonservis ücreti ne?

VİCTOR OSİMHEN'İN MAAŞI NE KADAR?

Victor Osimhen, Avrupa futbolunun son dönemde en çok konuşulan golcülerinden biri olarak dikkat çekiyor. İtalyan spor gazetecisi Fabrizio Romano'nun haberine göre Napoli Başkanı De Laurentiis, Galatasaray'ın Osimhen teklifini kabul etti. Galatasaray, Victor Osimhen'in sezon sonuna kadar 9-10 milyon € olan maaşını ödemeyi kabul etti. Napoli ile yapılan kiralama anlaşmasında herhangi bir satın alma seçeneği bulunmuyor.