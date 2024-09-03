Giriş Tarihi: 03.09.2024 11:15
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024
11:15
GALATASARAY’IN YENİ YILDIZI VİCTOR OSİMHEN KİMDİR? Osimhen’in maaşı ne kadar, bonservis ücreti ne?
Galatasaray Spor Kulübü transfer çalışmalarına bomba gibi isimlerle hız kesmeden devam ediyor! Napoli'nin yıldız golcüsü Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'in transfer çalışmalarını kamuoyuna duyuran sarı kırmızılı ekip tüm futbol camiasının ilgi odağı oldu. Futbolseverler ve taraftarlar transferin detaylarını ve Galatasary'ın KAP'a yaptığı açıklamayı merak ediyor. Peki, transfer haberiyle büyük ses getiren Victor Osimhen kimdir, Galatasaray'da maaşı ne kadar, bonservis ücreti ne?