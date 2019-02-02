2016 yılında Gambiya'dan çalışmak üzere İstanbul'a gelen Edrissa Kabba (25) 3 yıl boyunca kemer ve cüzdan satarak 12 bin lira biriktirdi. Biriktirdiği para ile arkadaş ziyareti için yolcu otobüsü ile Sivas'a gelen Kabba arkadaşıyla birlikte halk otobüsüne bindi. Bu sırada şoförle bir süre konuşan Kabba 12 bin lirasının bulunduğu sırt çantasını halk otobüsündeki koltuğa bıraktı.