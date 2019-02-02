Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • Gambiyalı Edrissa'ya Sivas'ta şükür secdesi ettiren olay

'ya 'ta secdesi ettiren olay

Çalışmak için geldiği İstanbul'da 3 yılda biriktirdiği paraları ziyarete gittiği 'ta kaybeden çantasını yeniden görünce karakolda secde etti

İHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 02.02.2019 16:37 Güncelleme Tarihi: 02.02.2019 16:41
Gambiyalı Edrissa'ya Sivas'ta şükür secdesi ettiren olay

2016 yılında Gambiya'dan çalışmak üzere İstanbul'a gelen (25) 3 yıl boyunca kemer ve cüzdan satarak 12 bin lira biriktirdi. Biriktirdiği para ile arkadaş ziyareti için yolcu otobüsü ile 'a gelen Kabba arkadaşıyla birlikte halk otobüsüne bindi. Bu sırada şoförle bir süre konuşan Kabba 12 bin lirasının bulunduğu sırt çantasını halk otobüsündeki koltuğa bıraktı.

Gambiyalı Edrissa'ya Sivas'ta şükür secdesi ettiren olay

Arkadaşıyla birlikte halk otobüsünden indikten sonra Kabba sırt çantasının yanında olmadığını fark etti. Bunun üzerine Kabba, Üçlerbey Şehit Ali Yüce Polis Merkezi Amirliği'ne gelerek çantasını kaybettiğini söyledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Gambiyalı Edrissa'ya Sivas'ta şükür secdesi ettiren olay

Sırt çantasını bulmak için çalışma başlatan polis merkezi bünyesindeki araştırma ekibi Kabba'nın bindiği halk otobüsünü belirledi. Halk otobüsü şoförü ile irtibata geçen ekipler 12 bin liranın bulunduğu sırt çantasını şoförden teslim aldı.

Gambiyalı Edrissa'ya Sivas'ta şükür secdesi ettiren olay

Polis ekipleri tarafından karakola getirilen çantasını gören Kabba, mutluluktan karakolda secde etti.

Gambiyalı Edrissa'ya Sivas'ta şükür secdesi ettiren olay

Polis ekiplerine teşekkür eden Kabba,"İstanbul'dan geldim. Otogardan otobüse binip merkeze geldim. Ama ben paramı otobüste kaybettim. Çok aradım ama bulamadım. Sonra polise geldim. Çok yardımcı oldular bana. Allah'a benim para bulundu. Bu parayı 3 yıldır biriktiriyordum" dedi.

Gambiyalı Edrissa'ya Sivas'ta şükür secdesi ettiren olay
BİZE ULAŞIN