GAME PASS NE KADAR OLDU? Microsof, Xbox konsol ve bilgisayarda yüzde 100 zam yaptı! İşte Game Pass zammı sonrası abonelik fiyatları 2023 Kasım

Son dakika Game Pass fiyatları zamlandı. Microsoft yaptığı açıklamada bilgisayar ve Xbox konsolunda Game Pass abonelik fiyatları 2023'ü güncelledi. Yüzde yüze vatan zamlar sonucu abonelikler 3 haneli rakamlara ulaştı. Toplamda Xbox Game Pass Konsol, Ultimate ve Bilgisayar adlı üç farklı abonelik türüne sahip olan platform aylık abonelik sistemiyle çalışırken, fiyatın ödendiği her ay kullanıcılar binden fazla oyuna erişim hakkını elde ediyor. Peki, Game Pass ne kadar oldu, kaç TL? İşte, Zamlı Game Pass abonelik fiyatları 2023