GAME PASS NE KADAR OLDU? Microsof, Xbox konsol ve bilgisayarda yüzde 100 zam yaptı! İşte Game Pass zammı sonrası abonelik fiyatları 2023 Kasım

GAME PASS NEDİR?

Microsoft'un en çok odaklandığı servislerin başında Xbox Game Pass yer alıyor. 2017 Haziran ayında oyuncuların beğenisine sunulan Xbox Games Pass içeriğinde geniş bir oyun koleksiyonu barındırıyor. Oyuncular da belirli bir ücret ödeyerek bu yapımları oynayabiliyorlar. Xbox Game Pass çıktığı dönemden bu yana oyun kütüphanesini de genişletti. Servise her ay belirli yeni oyunlar eklenirken, bazıları da çıkartılıyor.

EA Play ile üyeler, EA'nın en sevilen serileri ve en iyi oyunlarından oluşan bir koleksiyona, özel oyun içi mücadelelere ve ödüllere, yalnızca üyelere özel içeriklere ve 10 saate kadar belirli oyunların denemelerine anında erişebilir.