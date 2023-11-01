Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam GAME PASS NE KADAR OLDU? Microsof, Xbox konsol ve bilgisayarda yüzde 100 zam yaptı! İşte Game Pass zammı sonrası abonelik fiyatları 2023 Kasım
Giriş Tarihi: 01.11.2023 11:17 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 11:17

GAME PASS NE KADAR OLDU? Microsof, Xbox konsol ve bilgisayarda yüzde 100 zam yaptı! İşte Game Pass zammı sonrası abonelik fiyatları 2023 Kasım

Son dakika Game Pass fiyatları zamlandı. Microsoft yaptığı açıklamada bilgisayar ve Xbox konsolunda Game Pass abonelik fiyatları 2023'ü güncelledi. Yüzde yüze vatan zamlar sonucu abonelikler 3 haneli rakamlara ulaştı. Toplamda Xbox Game Pass Konsol, Ultimate ve Bilgisayar adlı üç farklı abonelik türüne sahip olan platform aylık abonelik sistemiyle çalışırken, fiyatın ödendiği her ay kullanıcılar binden fazla oyuna erişim hakkını elde ediyor. Peki, Game Pass ne kadar oldu, kaç TL? İşte, Zamlı Game Pass abonelik fiyatları 2023

GAME PASS NE KADAR OLDU? Microsof, Xbox konsol ve bilgisayarda yüzde 100 zam yaptı! İşte Game Pass zammı sonrası abonelik fiyatları 2023 Kasım

Xbox Game Pass fiyatı ne kadar oldu, kaç TL soruları yanıt arıyor. Oyuncuların sıklıkla kullandığı, binden fazla oyunu aylık abonelik sistemiyle kullanabildiği Game Pass'e zam geldiği son dakika belli oldu. İşte, güncel Game Pass fiyatları 2023 Kasım listesi

GAME PASS NE KADAR OLDU? Microsof, Xbox konsol ve bilgisayarda yüzde 100 zam yaptı! İşte Game Pass zammı sonrası abonelik fiyatları 2023 Kasım

GAME PASS ÜYELİKLERİNE ZAM GELDİ!

Son dakika Microsof Xbox Game Pass'e zam geldi. Yüzde 100 yapılan zam sonrası güncel fiyatlar değişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
GAME PASS NE KADAR OLDU? Microsof, Xbox konsol ve bilgisayarda yüzde 100 zam yaptı! İşte Game Pass zammı sonrası abonelik fiyatları 2023 Kasım

XBOX GAME PASS FİYATLARI 2023

Xbox Game Pass Konsol 79,99 TL -> 159 TL

Xbox Game Pass Ultimate 120,99 TL -> 209 TL

Xbox Game Pass Bilgisayar 79,99 T ->159 TL

GAME PASS NE KADAR OLDU? Microsof, Xbox konsol ve bilgisayarda yüzde 100 zam yaptı! İşte Game Pass zammı sonrası abonelik fiyatları 2023 Kasım

GAME PASS NEDİR?

Microsoft'un en çok odaklandığı servislerin başında Xbox Game Pass yer alıyor. 2017 Haziran ayında oyuncuların beğenisine sunulan Xbox Games Pass içeriğinde geniş bir oyun koleksiyonu barındırıyor. Oyuncular da belirli bir ücret ödeyerek bu yapımları oynayabiliyorlar. Xbox Game Pass çıktığı dönemden bu yana oyun kütüphanesini de genişletti. Servise her ay belirli yeni oyunlar eklenirken, bazıları da çıkartılıyor.

EA Play ile üyeler, EA'nın en sevilen serileri ve en iyi oyunlarından oluşan bir koleksiyona, özel oyun içi mücadelelere ve ödüllere, yalnızca üyelere özel içeriklere ve 10 saate kadar belirli oyunların denemelerine anında erişebilir.

GAME PASS NE KADAR OLDU? Microsof, Xbox konsol ve bilgisayarda yüzde 100 zam yaptı! İşte Game Pass zammı sonrası abonelik fiyatları 2023 Kasım

GAME PASS'E GELECEK OYUNLAR LİSTESİ

Jusant (Konsol ve PC) 31 Ekim

Headbangers: Rhythm Royale (Konsol ve PC)

Wartales (Konsol ve PC) 31 Ekim

Thirsty Suitors (Konsol ve PC)

Football Manager 2024 (Konsol ve PC) 6 Kasım

Dungeons 4 (Konsol ve PC) 9 Kasım

Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name (Konsol ve PC) 9 Kasım

Wild Hearts (Konsol ve PC) 9 Kasım

Spirittea (Konsol ve PC) 13 Kasım

SON DAKİKA