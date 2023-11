GAME PASS NE KADAR OLDU? Microsof, Xbox konsol ve bilgisayarda yüzde 100 zam yaptı! İşte Game Pass zammı sonrası abonelik fiyatları 2023 Kasım

GAME PASS'E GELECEK OYUNLAR LİSTESİ

Jusant (Konsol ve PC) 31 Ekim

Headbangers: Rhythm Royale (Konsol ve PC)

Wartales (Konsol ve PC) 31 Ekim

Thirsty Suitors (Konsol ve PC)

Football Manager 2024 (Konsol ve PC) 6 Kasım

Dungeons 4 (Konsol ve PC) 9 Kasım

Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name (Konsol ve PC) 9 Kasım

Wild Hearts (Konsol ve PC) 9 Kasım

Spirittea (Konsol ve PC) 13 Kasım