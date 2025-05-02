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GARANTİ BBVA çöktü mü, neden açılmıyor ve ne zaman düzelecek? Garanti Bankası mobil uygulamasına erişim sorunu yaşanıyor!
Giriş Tarihi: 02.05.2025 16:55
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025
16:55
GARANTİ BBVA çöktü mü, neden açılmıyor ve ne zaman düzelecek? Garanti Bankası mobil uygulamasına erişim sorunu yaşanıyor!
Garanti Bankası mobil uygulamasına erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar mobil uygulamaya girmeye çalıştıklarında 'Özür dileriz, şu anda işleminizi gerçekleştiremiyoruz' ve 'Cihaz eşleşmesi kaldırılmıştır.' Mesajları ile karşı karşıya kalıyor. Peki, GARANTİ BBVA çöktü mü, neden açılmıyor ve ne zaman düzelecek? İşte detaylar;