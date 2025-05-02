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Haberler Yaşam GARANTİ BBVA çöktü mü, neden açılmıyor ve ne zaman düzelecek? Garanti Bankası mobil uygulamasına erişim sorunu yaşanıyor!
Giriş Tarihi: 02.05.2025 16:55 Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 16:55

GARANTİ BBVA çöktü mü, neden açılmıyor ve ne zaman düzelecek? Garanti Bankası mobil uygulamasına erişim sorunu yaşanıyor!

Garanti Bankası mobil uygulamasına erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar mobil uygulamaya girmeye çalıştıklarında 'Özür dileriz, şu anda işleminizi gerçekleştiremiyoruz' ve 'Cihaz eşleşmesi kaldırılmıştır.' Mesajları ile karşı karşıya kalıyor. Peki, GARANTİ BBVA çöktü mü, neden açılmıyor ve ne zaman düzelecek? İşte detaylar;

GARANTİ BBVA çöktü mü, neden açılmıyor ve ne zaman düzelecek? Garanti Bankası mobil uygulamasına erişim sorunu yaşanıyor!

Garanti BBVA mobil uygulamasına yaklaşık bir saattir erişim problemi yaşanıyor. Binlerce kullanıcı sisteme erişim sağlayamıyor, bankacılık işlemlerini gerçekleştiremiyor. Erişim problemi yaşayan kullanıcılar, bankanın müşteri hizmetleri ve sosyal medya hesapları üzerinden bilgi almaya çalışıyor. Peki, GARANTİ BBVA çöktü mü, neden açılmıyor ve bankadan bir açıklama geldi mi?

GARANTİ BBVA çöktü mü, neden açılmıyor ve ne zaman düzelecek? Garanti Bankası mobil uygulamasına erişim sorunu yaşanıyor!

GARANTİ BBVA MOBİL UYGULAMAYA ERİŞİM PROBLEMİ YAŞANIYOR

Garanti Bankası mobil uygulamasına erişim problemi yaşayan kullanıcılar konuyla ilgili açıklama gelip gelmediğini merak ediyor. Kullanıcılar mobil uygulamaya giriş yapmaya çalıştıklarında, 'Özür dileriz, şu anda işleminizi gerçekleştiremiyoruz' ve 'Cihaz eşleşmesi kaldırılmıştır' mesajları ile karşı karşıya kalıyor.

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GARANTİ BBVA çöktü mü, neden açılmıyor ve ne zaman düzelecek? Garanti Bankası mobil uygulamasına erişim sorunu yaşanıyor!

GARANTİ BANKASI'NDAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Öte yandan Garanti BBVA tarafından ise resmi bir açıklama henüz yapılmış değil. Erişim problemi yaşayan kullanıcılar, bankanın müşteri hizmetleri ve sosyal medya hesapları üzerinden bilgi almaya çalışıyor.

GARANTİ BBVA çöktü mü, neden açılmıyor ve ne zaman düzelecek? Garanti Bankası mobil uygulamasına erişim sorunu yaşanıyor!

GARANTİ MÜŞTERİ HİZMETLERİ NUMARASI

Garanti Bankası müşteri hizmetleri numarası: 444 0 333