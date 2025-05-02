GARANTİ BBVA çöktü mü, neden açılmıyor ve ne zaman düzelecek? Garanti Bankası mobil uygulamasına erişim sorunu yaşanıyor!

Garanti BBVA mobil uygulamasına yaklaşık bir saattir erişim problemi yaşanıyor. Binlerce kullanıcı sisteme erişim sağlayamıyor, bankacılık işlemlerini gerçekleştiremiyor. Erişim problemi yaşayan kullanıcılar, bankanın müşteri hizmetleri ve sosyal medya hesapları üzerinden bilgi almaya çalışıyor. Peki, GARANTİ BBVA çöktü mü, neden açılmıyor ve bankadan bir açıklama geldi mi?