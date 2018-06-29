'Garip' filminde başrol oynayan o dönemin çocuk yıldızı Fatoş'un son hali görenleri şaşırttı
Bir dönemin çocuk yıldızları şimdi ne yapıyor? İşte o isimlerden bazılarının yıllar içindeki değişimleri....
Giriş Tarihi: 29.06.2018 11:10 Güncelleme Tarihi: 29.06.2018 11:38
'Garip' filminde başrol oynayan o dönemin çocuk yıldızı Fatoş'un son hali görenleri şaşırttı
'Garip' filminde başrol oynayan o dönemin çocuk yıldızı Fatoş'un son hali görenleri şaşırttı
'Garip' filminde başrol oynayan o dönemin çocuk yıldızı Fatoş'un son hali görenleri şaşırttı
'Garip' filminde başrol oynayan o dönemin çocuk yıldızı Fatoş'un son hali görenleri şaşırttı
'Garip' filminde başrol oynayan o dönemin çocuk yıldızı Fatoş'un son hali görenleri şaşırttı
'Garip' filminde başrol oynayan o dönemin çocuk yıldızı Fatoş'un son hali görenleri şaşırttı
'Garip' filminde başrol oynayan o dönemin çocuk yıldızı Fatoş'un son hali görenleri şaşırttı