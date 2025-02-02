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GASSAL 2. SEZON FRAGMANI YAYINLANDI! TRT Tabii ile Gassal yeni sezon ne zaman?
Giriş Tarihi: 02.02.2025 00:22
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025
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GASSAL 2. SEZON FRAGMANI YAYINLANDI! TRT Tabii ile Gassal yeni sezon ne zaman?
TRT Tabii'de yayınlanan ve ilk sezonuyla büyük ilgi gören Gassal dizisinin yeni sezonu merakla bekleniyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapım, "Ölünce beni kim yıkayacak?" sloganıyla yayınlanan ilk sezon izleyicilerin ilgi odağı oldu. Baki'nin hikâyesinin derinleşeceği ve yeni oyuncularla güçlendirilen kadrosuyla ekrana dönmesi planlanan dizinin yayın tarihi araştırılıyor. Peki, Gassal 2. sezon ne zaman başlayacak ve yeni sezonda kimler rol alacak?