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GASSAL 2. SEZON İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI! Fragman paylaşıldı, çekimleri tamamlandı! Gassal 2. sezon ne zaman?
Giriş Tarihi: 01.02.2025 21:00
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025
21:00
GASSAL 2. SEZON İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI! Fragman paylaşıldı, çekimleri tamamlandı! Gassal 2. sezon ne zaman?
TRT Tabbi platformunun en çok izlenen yapımlar arasına giren Gassal, ilk sezonuyla büyük beğeni topladı. Baki'nin hayat hikayesine odaklanan yapım için, 2. sezon tanıtımı heyecan yarattı. Dizinin kadrosuna ünlü oyuncu Hande Soral ve ünlü müzisyen Bayhan dahil oldu. Peki, TRT Tabii ile Gassal yeni sezon ne zaman? İşte, detaylar...