GASSAL 2. SEZON İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI! Fragman paylaşıldı, çekimleri tamamlandı! Gassal 2. sezon ne zaman?

Gassal dizisinin ilk bölümü izleyenleri ekranlara kilitlerken, ilgi çekici öyküsü ikinci sezonuyla da devam edecek. İlk sezonunun tanıtımını "Ölünce beni kim yıkayacak?" sloganıyla yapan dizinin, ikinci sezonunda hangi konuları ele alacağı merak edildi. Sevilen dizinin çekimleri ise geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Peki, Gassal 2. sezon ne zaman, hangi tarihte yayında olacak?