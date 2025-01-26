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Haberler Yaşam Gassal 2. sezon ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak? TRT Tabii ile Gassal yeni sezon için geri sayım başladı!
Giriş Tarihi: 26.01.2025 17:19 Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 17:21

Gassal 2. sezon ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak? TRT Tabii ile Gassal yeni sezon için geri sayım başladı!

TRT Tabii platformunda yayınlanan Gassal dizisi, ilk sezonuyla büyük yankı uyandırdı. Oyuncu kadrosu ve ilgi çekici konusuyla izleyenlerden tam not alan yapım için 2. sezon ne zaman araştırması başladı. İlk sezonunda "Ölünce beni kim yıkayacak?" sorusuna yanıt arayan Baki'nin hikayesi işlenirken, 2. sezon için hangi konular ele alınacak merak ediliyor. Peki, Gassal 2. sezon ne zaman yayınlanacak, oyuncu kadrosunda kimler olacak? İşte, detaylar...

Gassal 2. sezon ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak? TRT Tabii ile Gassal yeni sezon için geri sayım başladı!

Gassal 2. sezon tarihi, ilk sezonu izleyip beğenen izleyici kitlesi tarafından merak edildi. İlk sezonuyla sosyal medyada çok konuşulan yapımın, 2. sezonundan ilk tanıtım geldi. Tanıtım fragmanında Hande Soral ve Bayhan'ın yer alması izleyenleri heyecanlandırdı. Peki, Gassal 2. sezon ne zaman yayınlanacak, oyuncu kadrosunda kimler olacak? İşte, merak edilen soruların yanıtı...

Gassal 2. sezon ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak? TRT Tabii ile Gassal yeni sezon için geri sayım başladı!

GASSAL DİZİSİ KONUSU NEDİR?

"Ölünce beni kim yıkayacak?" sorusunun peşine düşen bir gassalın hikâyesini anlatan Gassal, ölümle yüzleştikten sonra hayatını yeniden şekillendirmeye karar veren Baki'nin duygu yüklü öyküsünü ekranlara taşıyor.

Yalnız ve kimsesiz bir adam olan Bâki, bir yandan öldüğünde kendisini yıkayacak birini ararken, diğer yandan hayata dair yeni anlamlar keşfetmeye çalışıyor. Bu süreçte kaçtığı geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalan Bâki'nin hikâyesi, ölüm korkusu, yalnızlık ve yaşamın anlamı üzerine derin bir yolculuk sunuyor.

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Gassal 2. sezon ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak? TRT Tabii ile Gassal yeni sezon için geri sayım başladı!

Gassal dizisi ölüm ile hayat arasındaki ince çizgiyi mizahi unsurlar eşliğinde sorguluyor. Kara komedi türündeki dizinin senaryosu Sümeyye Karaarslan tarafından kaleme alındı.

Ahmet Kural'ın gassal Baki karakterine hayat verdiği dizinin ilk sezonunda Sibel Aytan, Muharrem Türkseven, Ezgi Özyürekoğlu, Serkan Ercan, Eren Balkan, Ebru Cündübeyoğlu ve Demir Karahan gibi önemli isimler de bulunuyor.

Gassal 2. sezon ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak? TRT Tabii ile Gassal yeni sezon için geri sayım başladı!

GASSAL 2. SEZON NE ZAMAN?

Yeni sezon fragmanı 1 Ocak'ta yayınlanan Gassal dizisinin 2. sezon tarihi henüz belli olmadı ancak dizinin ikinci sezonunun çekimleri tamamlandı.

Gassal 2. sezon ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak? TRT Tabii ile Gassal yeni sezon için geri sayım başladı!

GASSAL OYUNCULARI KİMLER?

TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin orijinal dizisi "Gassal"da, başrolleri Ahmet Kural, Sibel Aytan, Muharrem Türkseven, Ezgi Özyürekoğlu ve Serkan Ercan paylaşıyor.

Yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in üstlendiği yapımın senaryosunu ise Sümeyye Karaaslan kaleme aldı.

Dizinin yeni sezonuna ise Hande Soral ve Bayhan dahil oldu.

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