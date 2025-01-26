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Gassal 2. sezon ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak? TRT Tabii ile Gassal yeni sezon için geri sayım başladı!
Giriş Tarihi: 26.01.2025 17:19
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025
17:21
Gassal 2. sezon ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak? TRT Tabii ile Gassal yeni sezon için geri sayım başladı!
TRT Tabii platformunda yayınlanan Gassal dizisi, ilk sezonuyla büyük yankı uyandırdı. Oyuncu kadrosu ve ilgi çekici konusuyla izleyenlerden tam not alan yapım için 2. sezon ne zaman araştırması başladı. İlk sezonunda "Ölünce beni kim yıkayacak?" sorusuna yanıt arayan Baki'nin hikayesi işlenirken, 2. sezon için hangi konular ele alınacak merak ediliyor. Peki, Gassal 2. sezon ne zaman yayınlanacak, oyuncu kadrosunda kimler olacak? İşte, detaylar...