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Gassal 2. sezon ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak? TRT Tabii ile Gassal yeni sezon için geri sayım başladı!
Giriş Tarihi: 01.02.2025 18:54
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025
18:56
Gassal 2. sezon ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak? TRT Tabii ile Gassal yeni sezon için geri sayım başladı!
TRT Tabii'de yayınlanan ve ilk sezonuyla büyük ilgi gören Gassal dizisinin yeni sezonu merakla bekleniyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapım, "Ölünce beni kim yıkayacak?" sloganıyla yayınlanan ilk sezon izleyicilerin ilgi odağı oldu. Baki'nin hikâyesinin derinleşeceği ve yeni oyuncularla güçlendirilen kadrosuyla ekrana dönmesi planlanan dizinin yayın tarihi araştırılıyor. Peki, Gassal 2. sezon ne zaman başlayacak ve yeni sezonda kimler rol alacak?