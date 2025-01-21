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GASSAL 2. SEZON TARİHİ! Heyecanla beklenen yeni bölümler geri dönüyor! Gassal yeni sezon ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 21.01.2025 09:07
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025
09:07
GASSAL 2. SEZON TARİHİ! Heyecanla beklenen yeni bölümler geri dönüyor! Gassal yeni sezon ne zaman yayınlanacak?
İlk sezonuyla geniş bir izleyici kitlesi edinen Gassal yeni sezonu ile dönüyor. Ahmet Kural'ın başrolünde yer aldığı yapım derinlemesine işlenmiş hikayesi ile izleyiciden tam not almayı başarmıştı. Ölümle iç içe yaşayan bir gassalın yaşam öyküsünü ekranlara taşıyan yapımın ikinci sezon çekimleri tamamlandı ve Gassal yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı. Heyecanla beklenen yeni bölümler için geri sayım başladı. Peki, Gassal 2. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte, yanıtı...