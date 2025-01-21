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Haberler Yaşam GASSAL 2. SEZON TARİHİ! Heyecanla beklenen yeni bölümler geri dönüyor! Gassal yeni sezon ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 21.01.2025 09:07 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 09:07

GASSAL 2. SEZON TARİHİ! Heyecanla beklenen yeni bölümler geri dönüyor! Gassal yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

İlk sezonuyla geniş bir izleyici kitlesi edinen Gassal yeni sezonu ile dönüyor. Ahmet Kural'ın başrolünde yer aldığı yapım derinlemesine işlenmiş hikayesi ile izleyiciden tam not almayı başarmıştı. Ölümle iç içe yaşayan bir gassalın yaşam öyküsünü ekranlara taşıyan yapımın ikinci sezon çekimleri tamamlandı ve Gassal yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı. Heyecanla beklenen yeni bölümler için geri sayım başladı. Peki, Gassal 2. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte, yanıtı...

GASSAL 2. SEZON TARİHİ! Heyecanla beklenen yeni bölümler geri dönüyor! Gassal yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

İlk bölümünden itibaren izleyicileri ekrana kilitleyen Gassal, farklı hikayesiyle dikkat çekmeye devam ediyor. TRT Tabii platformunda yayınlanan dizi, ölümle iç içe yaşayan bir gassalın hayatını ele alarak alışılmışın dışında bir tema sunuyor. Hem dramatik hem de mizahi ögeleri ustalıkla harmanlayan Gassal genişleyen oyuncu kadrosuyla da adından söz ettiriyor. Hande Soral ve Bayhan'ın da yer aldığı yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı. Peki, Gassal 2. sezon ne zaman? İşte, Gassal yeni sezon yayın tarihi hakkında detaylar...

GASSAL 2. SEZON TARİHİ! Heyecanla beklenen yeni bölümler geri dönüyor! Gassal yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

GASSAL 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TRT Tabii platformunda Aralık ayında yayınlanan ve hikayesi ve etkileyici oyuncu performanslarıyla büyük beğeni toplayan Gassal dizisinin ikinci sezon çekimleri sona erdi.

Ancak, Gassal 2. sezon tarihi henüz belli olmadı. İlerleyen haftalarda dizinin yeni sezon tarihinin duyurulması bekleniyor.

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GASSAL 2. SEZON TARİHİ! Heyecanla beklenen yeni bölümler geri dönüyor! Gassal yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

GASSAL OYUNCULARI KİMLER?
TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin orijinal dizisi "Gassal"da, başrolleri Ahmet Kural, Sibel Aytan, Muharrem Türkseven, Ezgi Özyürekoğlu ve Serkan Ercan paylaşıyor.

Yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in üstlendiği yapımın senaryosunu ise Sümeyye Karaaslan kaleme aldı.

Yeni sezon tanıtım fragmanında kadroya Hande Soral ve şarkıcı Bayhan'ın da dahil olduğu görüldü

GASSAL 2. SEZON TARİHİ! Heyecanla beklenen yeni bölümler geri dönüyor! Gassal yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

GASSAL DİZİ KONUSU
Kimi zaman kimsesiz insanların cenazesini yıkayan Baki, onlar gibi olmamak için çabalamaya başlar. Hayatı boyunca uzak kaldığı şeylerle yüzleşir: Sosyalleşmeyi, evlenmeyi, toplum içine karışmayı deneyimler. Fakat 30'lu yaşlarına kadar bilinçli uzak durduğu şeyler onun için gerçekten de anlamsızdır. Instagram için sürekli fotoğraf çekilen gençler, sırf adet yerini bulsun diye yapılan evlilikler, arkadaş çevresinde söylenen pembe yalanlar onun için saçmadır. Kendisini yıkayacak birilerini bulma telaşı ile giriştiği bu yolda toplumu objektif bir gözle inceleme imkanı bulur. Bu yolculuğun sonunda ise geçmişinde yaşadığı büyük travmalarla yüzleşerek, yaşadığı kaygının temelinde ölüm korkusunun olduğunu keşfedecektir.

GASSAL 2. SEZON TARİHİ! Heyecanla beklenen yeni bölümler geri dönüyor! Gassal yeni sezon ne zaman yayınlanacak?
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