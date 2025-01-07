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GASSAL 2. SEZON TARİHİ || TRT TABİİ Gassal yeni sezon ne zaman yayınlanacak, oyuncuları kimler, nerede çekildi?
Giriş Tarihi: 07.01.2025 10:45
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025
10:45
Son dönemdeki en dikkat çeken yapımlarından biri olan Gassal ilk sezonu büyük bir ilgi görmüştü. Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu performansları ile kısa sürede geniş bir hayran kitlesi kazanan dizinin yeni sezonu merakla bekleniyor. Derin bir karaktere sahip, içsel çatışmalarla mücadele eden gassal Baki rolüne hayat veren Ahmet Kural dizinin başrolünde yer alıyor. "Ölünce beni kim yıkayacak?" sloganıyla tanıtımları yapılan dizinin, 2. sezonunun çekimleri tamamlandı ve yeni bölümler izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Peki, Gassal 2. yeni sezon ne zaman? Gassal dizisi nerede çekiliyor, oyuncuları kimler? İşte, tüm detaylar…