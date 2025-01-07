Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam GASSAL 2. SEZON TARİHİ || TRT TABİİ Gassal yeni sezon ne zaman yayınlanacak, oyuncuları kimler, nerede çekildi?
Giriş Tarihi: 07.01.2025 10:45 Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 10:45

GASSAL 2. SEZON TARİHİ || TRT TABİİ Gassal yeni sezon ne zaman yayınlanacak, oyuncuları kimler, nerede çekildi?

Son dönemdeki en dikkat çeken yapımlarından biri olan Gassal ilk sezonu büyük bir ilgi görmüştü. Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu performansları ile kısa sürede geniş bir hayran kitlesi kazanan dizinin yeni sezonu merakla bekleniyor. Derin bir karaktere sahip, içsel çatışmalarla mücadele eden gassal Baki rolüne hayat veren Ahmet Kural dizinin başrolünde yer alıyor. "Ölünce beni kim yıkayacak?" sloganıyla tanıtımları yapılan dizinin, 2. sezonunun çekimleri tamamlandı ve yeni bölümler izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Peki, Gassal 2. yeni sezon ne zaman? Gassal dizisi nerede çekiliyor, oyuncuları kimler? İşte, tüm detaylar…

GASSAL 2. SEZON TARİHİ || TRT TABİİ Gassal yeni sezon ne zaman yayınlanacak, oyuncuları kimler, nerede çekildi?

TRT Tabii platformunda Aralık ayında yayınlanan ve etkileyici hikayesi sayesinde kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Gassal dizisinin 2. sezonu heyecanla bekleniyor. Yönetmen Selçuk Aydemir'in imzasını taşıyan ve senaryosu Sümeyye Karaarslan tarafından kaleme alınan dizinin yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı. Fragmanda Hande Soral ve şarkıcı Bayhan'ın da yer aldığı görüldü. Yeni karakterlerin diziye katılmasıyla hikayenin gidişatında ne gibi değişiklikler olacağı merak ediliyor. Peki; Gassal 2. Sezon ne zaman yayınlanacak? İşte, Gassal yeni sezon oyuncu kadrosu, konusu ve çekim yerleri hakkında tüm detaylar…

GASSAL 2. SEZON TARİHİ || TRT TABİİ Gassal yeni sezon ne zaman yayınlanacak, oyuncuları kimler, nerede çekildi?

GASSAL 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TRT Tabii platformunda Aralık ayında yayınlanan ve hikayesi ve etkileyici oyuncu performanslarıyla büyük beğeni toplayan Gassal dizisinin ikinci sezon çekimleri sona erdi.

Ancak, Gassal 2. sezon tarihi henüz belli olmadı. İlerleyen haftalarda dizinin yeni sezon tarihinin duyurulması bekleniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
GASSAL 2. SEZON TARİHİ || TRT TABİİ Gassal yeni sezon ne zaman yayınlanacak, oyuncuları kimler, nerede çekildi?

GASSAL OYUNCULARI KİMLER?
TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin orijinal dizisi "Gassal"da, başrolleri Ahmet Kural, Sibel Aytan, Muharrem Türkseven, Ezgi Özyürekoğlu ve Serkan Ercan paylaşıyor.

Yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in üstlendiği yapımın senaryosunu ise Sümeyye Karaaslan kaleme aldı.

Yeni sezon ranıtım fragmanında kadroya Hande Soral ve şarkıcı Bayhan'ın da dahil olduğu görüldü

GASSAL 2. SEZON TARİHİ || TRT TABİİ Gassal yeni sezon ne zaman yayınlanacak, oyuncuları kimler, nerede çekildi?

GASSAL DİZİ KONUSU
Kimi zaman kimsesiz insanların cenazesini yıkayan Baki, onlar gibi olmamak için çabalamaya başlar. Hayatı boyunca uzak kaldığı şeylerle yüzleşir: Sosyalleşmeyi, evlenmeyi, toplum içine karışmayı deneyimler. Fakat 30'lu yaşlarına kadar bilinçli uzak durduğu şeyler onun için gerçekten de anlamsızdır. Instagram için sürekli fotoğraf çekilen gençler, sırf adet yerini bulsun diye yapılan evlilikler, arkadaş çevresinde söylenen pembe yalanlar onun için saçmadır. Kendisini yıkayacak birilerini bulma telaşı ile giriştiği bu yolda toplumu objektif bir gözle inceleme imkanı bulur. Bu yolculuğun sonunda ise geçmişinde yaşadığı büyük travmalarla yüzleşerek, yaşadığı kaygının temelinde ölüm korkusunun olduğunu keşfedecektir.

GASSAL 2. SEZON TARİHİ || TRT TABİİ Gassal yeni sezon ne zaman yayınlanacak, oyuncuları kimler, nerede çekildi?

GASSAL DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Gassal dizisinin İstanbul çevresi ve Kocaeli taraflarında çekildiği tahmin ediliyor.

SON DAKİKA