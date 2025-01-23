Haberler
Yaşam
GASSAL 2. SEZON YAYIN TARİHİ: Gassal yeni sezonu ne zaman çıkacak, oyuncuları kimler olacak?
Giriş Tarihi: 23.01.2025 15:29
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025
15:29
GASSAL 2. SEZON YAYIN TARİHİ: Gassal yeni sezonu ne zaman çıkacak, oyuncuları kimler olacak?
TRT Tabii platformunda ilk sezonuyla izleyiciyle buluşan Gassal dizisi yeni sezonu için araştırmalar sürüyor. Konusu v oyuncu kadrosuyla sosyal medyada adından sıkça söz ettiren dizinin birinci sezonunun "Ölünce beni kim yıkayacak?" sorusuyla tanıtılmasının ardından Gassal Baki'nin hikâyesi merak edildi. Gelecek sezonla yeni kadrosu ve yeni hikayelerle genişletilecek olana dizi için geri sayım sürüyor. Peki, Gassal 2. sezon ne zaman yayınlanacak, oyuncu kadrosunda kimler olacak?