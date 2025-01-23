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Giriş Tarihi: 23.01.2025 15:29 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 15:29

GASSAL 2. SEZON YAYIN TARİHİ: Gassal yeni sezonu ne zaman çıkacak, oyuncuları kimler olacak?

TRT Tabii platformunda ilk sezonuyla izleyiciyle buluşan Gassal dizisi yeni sezonu için araştırmalar sürüyor. Konusu v oyuncu kadrosuyla sosyal medyada adından sıkça söz ettiren dizinin birinci sezonunun "Ölünce beni kim yıkayacak?" sorusuyla tanıtılmasının ardından Gassal Baki'nin hikâyesi merak edildi. Gelecek sezonla yeni kadrosu ve yeni hikayelerle genişletilecek olana dizi için geri sayım sürüyor. Peki, Gassal 2. sezon ne zaman yayınlanacak, oyuncu kadrosunda kimler olacak?

GASSAL 2. SEZON YAYIN TARİHİ: Gassal yeni sezonu ne zaman çıkacak, oyuncuları kimler olacak?

Gassal yeni sezon tarihiyle araştırılıyor. İlk sezonuyla Tabii platformunda yayınlanan dizi ilgi topladı. İlk sezondaki etkileyici hikayesi ve birbirinden farklı karakterlerinin öyküsüyle akıllarda kalan dizinin yeni sezon kadrosu ve konusu merak ediliyor. Peki, Gassal 2.sezon ne zaman çıkacak, kadrosunda kimler var?

GASSAL 2. SEZON YAYIN TARİHİ: Gassal yeni sezonu ne zaman çıkacak, oyuncuları kimler olacak?

GASSAL 2. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?
"Ölünce beni kim yıkayacak?" sorusunun peşine düşen bir gassal Baki'nin kara mizahla dramı harmanlayan hikayesini anlatan Gassal dizisinin ikinci sezonunun çekimleri tamamlandı.

Yeni sezon fragmanı 1 Ocak'ta yayınlanan Gassal dizisinin 2. sezon tarihi henüz açıklanmadı.

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GASSAL 2. SEZON YAYIN TARİHİ: Gassal yeni sezonu ne zaman çıkacak, oyuncuları kimler olacak?

GASSAL 2. SEZONDA NELER OLACAK?
Gassal dizisinin ilk bölümünden itibaren izleyenleri ekranlara kilitleyen ilgi çekici öyküsü ikinci sezonuyla devam edecek. Gassal ikinci sezon fragmanı dizinin izleyicilerinden büyük ilgi gördü.

Hande Soral'ın kadın gassal olarak katılacağı dizinin yeni sezonunda neler yaşanacağı büyük bir merakla bekleniyor. İkinci sezon fragmanında dizinin en çok ilgi gören bölümlerinden olan bölüm sonlarına eşsiz yorumlarıyla şarkıcı Bayhan'ın eşlik edeceği görülüyor.

GASSAL 2. SEZON YAYIN TARİHİ: Gassal yeni sezonu ne zaman çıkacak, oyuncuları kimler olacak?

GASSAL DİZİSİ KONUSU
"Ölünce beni kim yıkayacak?" sorusunun peşine düşen bir gassalın hikâyesini anlatan Gassal, ölümle yüzleştikten sonra hayatını yeniden şekillendirmeye karar veren Baki'nin duygu yüklü öyküsünü ekranlara taşıyor.

Yalnız ve kimsesiz bir adam olan Bâki, bir yandan öldüğünde kendisini yıkayacak birini ararken, diğer yandan hayata dair yeni anlamlar keşfetmeye çalışıyor. Bu süreçte kaçtığı geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalan Bâki'nin hikâyesi, ölüm korkusu, yalnızlık ve yaşamın anlamı üzerine derin bir yolculuk sunuyor.

GASSAL 2. SEZON YAYIN TARİHİ: Gassal yeni sezonu ne zaman çıkacak, oyuncuları kimler olacak?

Gassal dizisi ölüm ile hayat arasındaki ince çizgiyi mizahi unsurlar eşliğinde sorguluyor. Kara komedi türündeki dizinin senaryosu Sümeyye Karaarslan tarafından kaleme alındı.

Ahmet Kural'ın gassal Baki karakterine hayat verdiği dizinin ilk sezonunda Sibel Aytan, Muharrem Türkseven, Ezgi Özyürekoğlu, Serkan Ercan, Eren Balkan, Ebru Cündübeyoğlu ve Demir Karahan gibi önemli isimler de bulunuyor.

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