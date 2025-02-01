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GASSAL 2. SEZON YAYIN TARİHİ | TRT Tabii ile Gassal yeni sezon ne zaman? Çekimleri tamamlandı!
Giriş Tarihi: 01.02.2025 21:01
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025
21:01
GASSAL 2. SEZON YAYIN TARİHİ | TRT Tabii ile Gassal yeni sezon ne zaman? Çekimleri tamamlandı!
Gassal'ın ikinci sezonu için heyecan dorukta! TRT Tabii'nin sevilen dizisi Gassal, izleyicilerini bir kez daha büyüleyecek yeni bölümleriyle geri dönmeye hazırlanıyor. Çekimlerinin tamamlandığı ve fragmanın da paylaşıldığı bu sezon, dizinin sevenleri için tam anlamıyla bir sürpriz olacak. Peki, Gassal 2. sezonunun yayın tarihi ne zaman, oyuncu kadrosunda kimler var?