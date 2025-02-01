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Haberler Yaşam GASSAL 2. SEZON YAYIN TARİHİ | TRT Tabii ile Gassal yeni sezon ne zaman? Çekimleri tamamlandı!
Giriş Tarihi: 01.02.2025 21:01 Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 21:01

GASSAL 2. SEZON YAYIN TARİHİ | TRT Tabii ile Gassal yeni sezon ne zaman? Çekimleri tamamlandı!

Gassal'ın ikinci sezonu için heyecan dorukta! TRT Tabii'nin sevilen dizisi Gassal, izleyicilerini bir kez daha büyüleyecek yeni bölümleriyle geri dönmeye hazırlanıyor. Çekimlerinin tamamlandığı ve fragmanın da paylaşıldığı bu sezon, dizinin sevenleri için tam anlamıyla bir sürpriz olacak. Peki, Gassal 2. sezonunun yayın tarihi ne zaman, oyuncu kadrosunda kimler var?

GASSAL 2. SEZON YAYIN TARİHİ | TRT Tabii ile Gassal yeni sezon ne zaman? Çekimleri tamamlandı!

Gassal severlere müjde! TRT Tabii'nin dikkat çeken dizisi Gassal'ın 2. sezonu için geri sayım başladı. Çekimlerinin tamamlanmasının ardından ilk fragmanı da izleyicilerle buluştu. Gassal'ın yeni sezonunda neler olacak, karakterler nasıl bir değişim geçirecek merak konusu. Peki, TRT Tabii ile Gassal yeni sezon ne zaman? İşte, yanıtı!

GASSAL 2. SEZON YAYIN TARİHİ | TRT Tabii ile Gassal yeni sezon ne zaman? Çekimleri tamamlandı!

GASSAL 2. SEZONDA NELER OLACAK?

Gassal ikinci sezon fragmanı dizinin izleyicilerinden büyük ilgi gördü. Hande Soral'ın kadın gassal olarak katılacağı dizinin yeni sezonunda neler yaşanacağı büyük bir merakla bekleniyor. İkinci sezon fragmanında dizinin en çok ilgi gören bölümlerinden olan bölüm sonlarına eşsiz yorumlarıyla şarkıcı Bayhan'ın eşlik edeceği görülüyor.

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GASSAL 2. SEZON YAYIN TARİHİ | TRT Tabii ile Gassal yeni sezon ne zaman? Çekimleri tamamlandı!

GASSAL YENİ SEZON NE ZAMAN?

Gassal 2. sezon tarihi henüz belli olmadı. İlerleyen günlerde dizinin yeni sezon tarihinin ilan edilmesi bekleniyor.

GASSAL 2. SEZON YAYIN TARİHİ | TRT Tabii ile Gassal yeni sezon ne zaman? Çekimleri tamamlandı!

GASSAL 2. SEZON OYUNCULARI

Çekimleri sona eren dizinin yeni sezonunda Hande Soral, Bayhan, Ercan Kesal, Nazan Kesal ve Serhat Kılıç gibi oyuncular da kadroya dahil olan isimler arasında bulunuyor.

GASSAL 2. SEZON YAYIN TARİHİ | TRT Tabii ile Gassal yeni sezon ne zaman? Çekimleri tamamlandı!

GASSAL DİZİSİ KONUSU NEDİR?

"Ölünce beni kim yıkayacak?" sorusunun peşine düşen bir gassalın hikâyesini anlatan Gassal, ölümle yüzleştikten sonra hayatını yeniden şekillendirmeye karar veren Baki'nin duygu yüklü öyküsünü ekranlara taşıyor.

Yalnız ve kimsesiz bir adam olan Bâki, bir yandan öldüğünde kendisini yıkayacak birini ararken, diğer yandan hayata dair yeni anlamlar keşfetmeye çalışıyor. Bu süreçte kaçtığı geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalan Bâki'nin hikâyesi, ölüm korkusu, yalnızlık ve yaşamın anlamı üzerine derin bir yolculuk sunuyor.

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