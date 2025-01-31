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GASSAL 2. SEZONU İÇİN GERİ SAYIM! TRT Tabii ile Gassal yeni sezon ne zaman, bu sene yayınlanacak mı? Çekimler tamamlandı...
Giriş Tarihi: 31.01.2025 06:14
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025
06:14
GASSAL 2. SEZONU İÇİN GERİ SAYIM! TRT Tabii ile Gassal yeni sezon ne zaman, bu sene yayınlanacak mı? Çekimler tamamlandı...
Gassal'ın ikinci sezonu için heyecan dorukta! TRT Tabii'nin sevilen dizisi Gassal, izleyicilerini bir kez daha büyüleyecek yeni bölümleriyle geri dönmeye hazırlanıyor. Çekimlerinin tamamlandığı ve fragmanın da paylaşıldığı bu sezon, dizinin sevenleri için tam anlamıyla bir sürpriz olacak. Peki, Gassal 2. sezonunun yayın tarihi ne zaman, oyuncu kadrosunda kimler var?