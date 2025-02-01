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Haberler Yaşam GASSAL DİZİSİ 2.SEZON TARİHİ: TRT Tabii’de Gassal yeni sezonu ne zaman, bu yıl yayınlanacak mı?
Giriş Tarihi: 01.02.2025 17:02 Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 17:02

GASSAL DİZİSİ 2.SEZON TARİHİ: TRT Tabii’de Gassal yeni sezonu ne zaman, bu yıl yayınlanacak mı?

TRT Tabii'de yayınlanan ve ilk sezonuyla büyük ilgi gören Gassal dizisinin yeni sezonu merakla bekleniyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapım, "Ölünce beni kim yıkayacak?" sloganıyla yayınlanan ilk sezon izleyicilerin ilgi odağı oldu. Baki'nin hikâyesinin derinleşeceği ve yeni oyuncularla güçlendirilen kadrosuyla ekrana dönmesi planlanan dizinin yayın tarihi araştırılıyor. Peki, Gassal 2. sezon ne zaman başlayacak ve yeni sezonda kimler rol alacak?

GASSAL DİZİSİ 2.SEZON TARİHİ: TRT Tabii’de Gassal yeni sezonu ne zaman, bu yıl yayınlanacak mı?

Gassal yeni sezon izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. İlk sezonuyla TRT Tabii platformunda seyirciyle buluşan yapım, çarpıcı hikayesi ve farklı karakterleriyle ilgi görmüştü. Şimdi ise fragmanının ardından ikinci sezonun konusu ve oyuncu kadrosu büyük bir merak konusu. Peki, Gassal'ın 2. sezonu ne zaman ekranlara gelecek, oyuncu kadrosunda kimler yer alacak?

GASSAL DİZİSİ 2.SEZON TARİHİ: TRT Tabii’de Gassal yeni sezonu ne zaman, bu yıl yayınlanacak mı?

GASSAL YENİ SEZONU NE ZAMAN?

"Ölünce beni kim yıkayacak?" sorusuyla tanıtılan Gassal dizisinin birinci sezonu, kara mizah ve dramı harmanlayarak izleyicilerin izleyicilere sunuldu. Baki'nin hikayesinin devamı olan ikinci sezonun çekimleri tamamlandı ve 1 Ocak'ta yeni sezon fragmanı yayınlandı. Ancak, Gassal dizisinin 2. sezonunun yayın tarihi henüz açıklanmadı.

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GASSAL DİZİSİ 2.SEZON TARİHİ: TRT Tabii’de Gassal yeni sezonu ne zaman, bu yıl yayınlanacak mı?

GASSAL DİZİSİ KONUSU NEDİR?

"Ölünce beni kim yıkayacak?" sorusunun peşine düşen bir gassalın hikâyesini anlatan Gassal, ölümle yüzleştikten sonra hayatını yeniden şekillendirmeye karar veren Baki'nin duygu yüklü öyküsünü ekranlara taşıyor.

Yalnız ve kimsesiz bir adam olan Bâki, bir yandan öldüğünde kendisini yıkayacak birini ararken, diğer yandan hayata dair yeni anlamlar keşfetmeye çalışıyor. Bu süreçte kaçtığı geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalan Bâki'nin hikâyesi, ölüm korkusu, yalnızlık ve yaşamın anlamı üzerine derin bir yolculuk sunuyor.

GASSAL DİZİSİ 2.SEZON TARİHİ: TRT Tabii’de Gassal yeni sezonu ne zaman, bu yıl yayınlanacak mı?

Gassal dizisi ölüm ile hayat arasındaki ince çizgiyi mizahi unsurlar eşliğinde sorguluyor. Kara komedi türündeki dizinin senaryosu Sümeyye Karaarslan tarafından kaleme alındı.

Ahmet Kural'ın gassal Baki karakterine hayat verdiği dizinin ilk sezonunda Sibel Aytan, Muharrem Türkseven, Ezgi Özyürekoğlu, Serkan Ercan, Eren Balkan, Ebru Cündübeyoğlu ve Demir Karahan gibi önemli isimler de bulunuyor.

GASSAL DİZİSİ 2.SEZON TARİHİ: TRT Tabii’de Gassal yeni sezonu ne zaman, bu yıl yayınlanacak mı?
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