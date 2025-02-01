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GASSAL DİZİSİ 2.SEZONUYLA DÖNECEK! TRT Tabii’de Gassal yeni sezonu ne zaman, bu yıl yayınlanacak mı?
Giriş Tarihi: 01.02.2025 15:09
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025
15:09
GASSAL DİZİSİ 2.SEZONUYLA DÖNECEK! TRT Tabii’de Gassal yeni sezonu ne zaman, bu yıl yayınlanacak mı?
TRT Tabii'de yayınlanan ve ilk sezonuyla büyük ilgi gören Gassal dizisinin yeni sezonu merakla bekleniyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapım, "Ölünce beni kim yıkayacak?" sloganıyla yayınlanan ilk sezon izleyicilerin ilgi odağı oldu. Baki'nin hikâyesinin derinleşeceği ve yeni oyuncularla güçlendirilen kadrosuyla ekrana dönmesi planlanan dizinin yayın tarihi araştırılıyor. Peki, Gassal 2. sezon ne zaman başlayacak ve yeni sezonda kimler rol alacak?