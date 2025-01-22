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GASSAL YENİ SEZON TRT TABİİ | Gassal 2. sezon ne zaman yayınlanacak, oyuncu kadrosunda kimler olacak?
Giriş Tarihi: 22.01.2025 14:23
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025
14:23
GASSAL YENİ SEZON TRT TABİİ | Gassal 2. sezon ne zaman yayınlanacak, oyuncu kadrosunda kimler olacak?
TRT Tabii platformunda yayınlanan Gassal dizisi, ilk sezonuyla büyük yankı uyandırdı. Oyuncu kadrosu ve ilgi çekici konusuyla izleyenlerden tam not alan yapım için 2. sezon ne zaman araştırması başladı. İlk sezonunda "Ölünce beni kim yıkayacak?" sorusuna yanıt arayan Baki'nin hikayesi işlenirken, 2. sezon için hangi konular ele alınacak merak ediliyor. Peki, Gassal 2. sezon ne zaman yayınlanacak, oyuncu kadrosunda kimler olacak? İşte, detaylar...