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Gastronomi şehri ’te 6 aylık çalışma sonunda üretildi! Müşterilerin taleplerine yetişemiyorlar

Gastronomi şehri 'te 23 yıldır künefecilik yapan Coşkun Yağcı, yepyeni bir lezzeti müşterileri ile buluşturdu. Künefe ustası Yağcı, peynir, fıstık ve kaymaklı olarak yaptığı künefede çikolatada kullandı. Çikolatayı künefeyi tadan vatandaşlar yeni tatlının çok lezzetli olduğunu belirtirken, özellikle çikolata severler tarafından yoğun ilgi gördü. Coşkun Yaycı, "Şu anda çok faklı bir lezzet ortaya çıkardık. Künefenin içerisinden unu çıkararak 6 aylık bir çalışmanın sonucunda çikolata ile kadayıf ürettik.'' dedi.

Giriş Tarihi: 21.10.2020 13:31 Güncelleme Tarihi: 21.10.2020 13:32
Gastronomi şehri Gaziantep’te 6 aylık çalışma sonunda üretildi! Müşterilerin taleplerine yetişemiyorlar

'te 23 yıldır künefecilik yapan Coşkun Yağcı, künefenin içerisinden unu çıkararak 6 aylık bir çalışmanın sonunda yeni bir tat keşfettiklerini söyledi. Çikolatalı künefeyi tadan vatandaşlar yeni tatlının çok lezzetli olduğunu belirtti. Yağcı, ürünün yeni olduğu için şu an taleplere yetişemediklerini söylerken, bu lezzeti tatmak isteyen herkesi beklediklerini de sözlerine ekledi.

Gastronomi şehri Gaziantep’te 6 aylık çalışma sonunda üretildi! Müşterilerin taleplerine yetişemiyorlar

ÇİKOLATALI KÜNEFE BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Gastronomi şehri 'te 23 yıldır künefecilik yapan Coşkun Yaycı, peynir, fıstık ve kaymaklı olarak yaptığı künefede farklı bir tat ortaya koymak için çikolata kullanmaya başladı. Yaycı, şimdilerde müşteriler tarafından ilgi gören çikolatalı künefe talebine yetişmekte zorlanıyor.

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Gastronomi şehri Gaziantep’te 6 aylık çalışma sonunda üretildi! Müşterilerin taleplerine yetişemiyorlar

6 AYLIK ÇALIŞMA SONUNDA ÜRETİLDİ

Çikolatalı künefeyi isteğe göre sade ve dondurmalı haliyle iki çeşit olarak servis ettiklerini ve talebe yetişemediklerini ifade eden künefe ustası Coşkun Yaycı, "Şu anda çok faklı bir lezzet ortaya çıkardık. Künefenin içerisinden unu çıkararak 6 aylık bir çalışmanın sonucunda çikolata ile kadayıf ürettik.

Gastronomi şehri Gaziantep’te 6 aylık çalışma sonunda üretildi! Müşterilerin taleplerine yetişemiyorlar

Bu lezzeti isteğe göre dondurma ekleyerek hazırlıyoruz. İsteyen müşterilerimize sade isteyene dondurmalı olarak ürünümüzü servis ediyoruz.

Gastronomi şehri Gaziantep’te 6 aylık çalışma sonunda üretildi! Müşterilerin taleplerine yetişemiyorlar

TALEBE YETİŞEMİYORLAR

Ürünümüz yeni olduğu için şu anda taleplere yetişemiyoruz. Bu lezzeti tatmak isteyen herkesi bekliyoruz" dedi.

Gastronomi şehri Gaziantep’te 6 aylık çalışma sonunda üretildi! Müşterilerin taleplerine yetişemiyorlar

Çikolatalı künefeyi tadan vatandaşlar ise ortaya çıkan yeni tatlının çok lezzetli olduğunu ifade ve çikolata severlerin çok beğeneceğini söyledi.

Gastronomi şehri Gaziantep’te 6 aylık çalışma sonunda üretildi! Müşterilerin taleplerine yetişemiyorlar
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