Gastronomi şehri Gaziantep'te 23 yıldır künefecilik yapan Coşkun Yağcı, yepyeni bir lezzeti müşterileri ile buluşturdu. Künefe ustası Yağcı, peynir, fıstık ve kaymaklı olarak yaptığı künefede çikolatada kullandı. Çikolatayı künefeyi tadan vatandaşlar yeni tatlının çok lezzetli olduğunu belirtirken, özellikle çikolata severler tarafından yoğun ilgi gördü. Coşkun Yaycı, "Şu anda çok faklı bir lezzet ortaya çıkardık. Künefenin içerisinden unu çıkararak 6 aylık bir çalışmanın sonucunda çikolata ile kadayıf ürettik.'' dedi.