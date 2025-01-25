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Haberler Yaşam Gazeteci Deniz Arman son yolcuğuna uğurlandı
Giriş Tarihi: 25.01.2025 15:50 Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 15:54

Gazeteci Deniz Arman son yolcuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede 64 yaşında hayatını kaybeden Arman için Beşiktaş'taki Vişnezade Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Babası için gözyaşı döken Volga Arman, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sahadan gelen ve 1990'lı yıllarda ellerini taşın altına koyan bir ekipti." İfadelerini kullandı. Arman'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.

AA
Gazeteci Deniz Arman son yolcuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede 64 yaşında hayatını kaybeden Arman için Beşiktaş'taki Vişnezade Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Arman'ın oğlu Volga Arman, eski eşi Bercis Gülerman ve yakınları, burada taziyeleri kabul etti.Deniz Arman'ın tabutunun üzerine Beşiktaş atkısı ve bayrağı serildi.Cenaze törenine, Arman'ın meslektaşları da katıldı.

Gazeteci Deniz Arman son yolcuğuna uğurlandı

Babası için gözyaşı döken Volga Arman, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sahadan gelen ve 1990'lı yıllarda ellerini taşın altına koyan bir ekipti. Çok fazla şey atlattılar, mahkemeler olsun, ölüm tehditleri olsun. Türkiye'nin hiç bilmediği, belki de onlar olmasa açığa çıkmayacak bir çok şeyi açığa çıkardılar.

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Gazeteci Deniz Arman son yolcuğuna uğurlandı

O yüzden o da babasıyla, benim Ülkü dedemle gurur duyardı gazeteci olarak. Ben de onunla gurur duyuyorum. Bana bıraktığı, Beşiktaş sevgisi ve onurlu bir yaşamın nasıl olduğu oldu." ifadelerini kullandı. Arman'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.

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