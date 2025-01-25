Giriş Tarihi: 25.01.2025 15:50
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025
15:54
Gazeteci Deniz Arman son yolcuğuna uğurlandı
Tedavi gördüğü hastanede 64 yaşında hayatını kaybeden Arman için Beşiktaş'taki Vişnezade Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Babası için gözyaşı döken Volga Arman, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sahadan gelen ve 1990'lı yıllarda ellerini taşın altına koyan bir ekipti." İfadelerini kullandı. Arman'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.