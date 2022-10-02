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Gazeteciye ilginç tepki: Seni genelkurmaya şikayet edeceğim
Giriş Tarihi: 02.10.2022 11:46
Güncelleme Tarihi: 02.10.2022
11:46
Gazeteciye ilginç tepki: Seni genelkurmaya şikayet edeceğim
İlginç olay İstanbul Küçükçekmece'de meydana geldi. Kontrolden çıkan kamyonet, park halindeki araca çarptıktan sonra devrildi. Sürücünün bir yakını kazayı haberleştirmek için bölgeye giden İHA muhabirine saldırıp, "Ankara'daki üsteğmen kuzenimi çağırayım, seni genelkurmaya şikayet edeceğim" diyerek tepki gösterdi…