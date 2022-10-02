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Haberler Yaşam Gazeteciye ilginç tepki: Seni genelkurmaya şikayet edeceğim
Giriş Tarihi: 02.10.2022 11:46 Güncelleme Tarihi: 02.10.2022 11:46

Gazeteciye ilginç tepki: Seni genelkurmaya şikayet edeceğim

İlginç olay İstanbul Küçükçekmece'de meydana geldi. Kontrolden çıkan kamyonet, park halindeki araca çarptıktan sonra devrildi. Sürücünün bir yakını kazayı haberleştirmek için bölgeye giden İHA muhabirine saldırıp, "Ankara'daki üsteğmen kuzenimi çağırayım, seni genelkurmaya şikayet edeceğim" diyerek tepki gösterdi…

Gazeteciye ilginç tepki: Seni genelkurmaya şikayet edeceğim

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Küçükçekmece İstasyon Mahallesi Yarımburgaz Caddesi'nde meydana geldi.

Gazeteciye ilginç tepki: Seni genelkurmaya şikayet edeceğim

Edinilen bilgiye göre, Kanarya istikametine giden 34 LM 7655 plakalı kamyonet, Halkalı Marmaray durağı yakınlarında kontrolden çıkarak park halindeki araca çarptı.

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Gazeteciye ilginç tepki: Seni genelkurmaya şikayet edeceğim

Çarpmanın etkisiyle kamyonet savurulup devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, olay yerine gelen polis ekipleri başka bir kazanın olmaması için önlem aldı.

Gazeteciye ilginç tepki: Seni genelkurmaya şikayet edeceğim

Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

Gazeteciye ilginç tepki: Seni genelkurmaya şikayet edeceğim

Kaza yapan şahsın akrabaları, kazayı haberleştirmek için bölgeye giden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine saldırdı.

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