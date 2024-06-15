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Haberler Yaşam Gaziantep bayram namazı saati 2024! Diyanet ile Gaziantep’te bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 15.06.2024 17:21 Güncelleme Tarihi: 15.06.2024 17:22

Gaziantep bayram namazı saati 2024! Diyanet ile Gaziantep’te bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Gaziantep bayram namazı saati 2024 Kurban Bayramı için sorgulanıyor. İl il namaz vakitlerini paylaşan Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden kendi illerine göre sorgulama yapan İslam alemi, ibadet planlarını şimdiden çıkardı. Bayram namazı araştırmaları Türkiye genelinde hız kazanırken Gaziantepliler de o kervana katıldı. Peki; 16 Haziran'da Gaziantep bayram namazı saat kaçta kılınacak, ne zaman? İşte, detaylar…

Gaziantep bayram namazı saati 2024! Diyanet ile Gaziantep’te bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Gaziantep'te bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusu arama motorlarına yöneltiliyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan şehirde Kurban Bayramı 1. gününü karşılamaya hazırlanan Müslümanlar namaz saati için Diyanet takvimini kontrol ediyor. İşte, Gaziantep bayram namazı saati ve namazın kılınışı hakkında merak edilenler…

Gaziantep bayram namazı saati 2024! Diyanet ile Gaziantep’te bayram namazı saat kaçta kılınacak?

GAZİANTEP'TE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

16-17-18-19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek Kurban Bayramı bayram namazı ile başlayacak. Kurban kesme ibadetinin yapılacağı yılın ikinci bayramında Gaziantep'te bayram namazı saat kaçta kılınacak merak ediliyor. İşte, yanıtı:

Gaziantep Bayram Namazı Saati: 05.43

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Gaziantep bayram namazı saati 2024! Diyanet ile Gaziantep’te bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram Namazı Birinci Rekat Kılınışı:

Cemaat imamın arkasında yerini alır ve namaza niyet eder.

Önce imam, ardından cemaat tekbir alır ve eller göbek altında bağlanır.

Sessizce "Sübhaneke" duası okunur.

Dua bitince üç defa şu şekilde tekbir alınır;

Gaziantep bayram namazı saati 2024! Diyanet ile Gaziantep’te bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Birinci Tekbir: İmam yüksek sesle "Allahu Ekber" der ve iftitah tekbirinde olduğu gibi ellerini yukarı kaldırıp aşağı salıverir, bir süre bu şekilde durulur. Cemaat de sessizce onu tekrar eder.

İkinci Tekbir: Yine imam sesli, cemaat sessiz olacak şekilde "Allahu Ekber" denilir, eller havaya kaldırılıp salınır ve biraz beklenir.

Üçüncü Tekbir: Son olarak tekrar "Allahu Ekber" denilir ve eller yukarı kaldırılır, aşağı salmadan göbek altında bağlanır.

Daha sonra imam içinden "Euzü Besmele" okur, dışından Fatiha Suresi'ni ve başka bir sureyi okur. Bu esnada cemaat bir şey okumadan imamı dinler.

Rüku ve secdeler yapıldıktan sonra ikinci rekatı kılmak üzere ayağa kalkılır ve eller bağlanır.

Gaziantep bayram namazı saati 2024! Diyanet ile Gaziantep’te bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram Namazı İkinci Rekat Kılınışı:

İmam içinden Besmele çeker, ardından yüksek sesle Fatiha ve bir sure okur. Sure bittikten sonra imam yüksek sesle, cemaat içinden birinci rekatta olduğu gibi üç kere daha tekbir alır.

Üçüncü tekbirin ardından eller bağlanmadan dördüncü tekbirle birlikte rükuya varılır. Daha sonra secdeler yapılır ve oturulur.

Oturduktan sonra imam ve cemaat Ettehiyyatü. Allahumme Salli, Allahumme Barik ve Rabbena Atina dualarını okur. Daha sonra önce sağa sonra sola selam verip namaz bitirilir.

Namazın ardından bayram namazı hutbesi okunur.

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