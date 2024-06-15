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Gaziantep bayram namazı saati 2024! Diyanet ile Gaziantep’te bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 15.06.2024 17:21
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024
17:22
Gaziantep bayram namazı saati 2024 Kurban Bayramı için sorgulanıyor. İl il namaz vakitlerini paylaşan Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden kendi illerine göre sorgulama yapan İslam alemi, ibadet planlarını şimdiden çıkardı. Bayram namazı araştırmaları Türkiye genelinde hız kazanırken Gaziantepliler de o kervana katıldı. Peki; 16 Haziran'da Gaziantep bayram namazı saat kaçta kılınacak, ne zaman? İşte, detaylar…