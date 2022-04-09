Gaziantep FK Trabzonspor maçı canlı izle! Süper Lig Gaziantep FK Trabzonspor maçı canlı yayın kanalı izle

5 MÜSABAKADA YENİLMEDİ



Süper Lig'de bugüne kadar 5 kez karşılaşan ekiplerden Trabzonspor'un 3 galibiyeti ve 2 beraberliği bulunuyor. 2019-2020 sezonunda Süper Lig'e çıkan rakip ekibe bugüne kadar hiç yenilmeyen Karadeniz fırtınası, bugüne kadar Gaziantep deplasmanında oynadığı karşılaşmaların ikisinde de berabere kaldı.



AVCI'NIN GAZİANTEP FK KARNESİ



Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kariyeri boyunca 5 kez karşılaştığı Gaziantep FK karşısında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Trabzonspor'da görev aldığı dönemde 2 kez Gaziantep FK karşısına çıkan Avcı, 2 karşılaşmadan da galip ayrıldı. Süper Lig'de Beşiktaş'ta görev aldığı dönemde karşılaştığı ekibe 1 kez yenilen Avcı, geçmişte hocalığını yaptığı Başakşehir'in TFF 1'inci Lig'de olduğu dönemde ise 1 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.



AVCI BULUT'A KARŞI ÜSTÜN



Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, kariyerleri boyunca 7 kez karşılaştı. Avcı 5, Bulut ise 1 müsabakada galibiyet alırken 1 karşılaşma da eşitlikle sonuçlandı. Ligde son olarak ilk devrede karşılaşan hocalardan Avcı, Trabzon'da oynanan karşılaşmadan 3-0 galibiyetle ayrıldı.



