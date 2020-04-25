Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta sahur ve iftar saati kaçta? Gaziantep, Kahramanmaraş 2020 imsakiye ile iftar vakti - akşam ezanı saati!

ve ’ta sahur ve iftar saati kaçta? Gaziantep, Kahramanmaraş 2020 ile iftar vakti - akşam ezanı saati!

Bu yıl da on bir aydan daha hayırlı olduğu bilinen ayının gelmesiyle beraber binlerce Müslümanın araştırdığı konuların başında kendi şehirlerine ait sahur ve iftar saatleri geliyor. Bu kapsamda; 2020 ve 'ta sahur ve iftar saati kaçta? Sorusu internet aracılığı ile yanıt arıyor. Cennetin kapılarının açıldığı, günahların affedildiği bu tarihlerde Ramazan ayı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detayları Sabah.com.tr olarak sizler için hazırlamaya devam ediyoruz. Ayrıca bu iki ilimizin 2020 Ramazan imsakiyesini haberimizde derledik. Buna göre; Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta sahur ve iftar saati kaçta? İşte Gaziantep, Kahramanmaraş ile iftar vakti!

Giriş Tarihi: 25.04.2020 01:40 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020 01:42
Gaziantep, Kahramanmaraş imsakiye ile iftar vakti! 2020 Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta sahur ve iftar saati kaçta?

Gaziantep, Kahramanmaraş imsakiye ile iftar vakti! 2020 Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta sahur ve iftar saati kaçta?

ve 'ta sahur ve iftar saati kaçta? ayının gelmesiyle beraber ilk gün binlerce vatandaş 2020 arayışı içerisine girdi. Tövbelerin, duaların, hayır ve hasenatın kabul olduğu mübarek bu mübaret ay Hicri takvime göre yılın dokuzuncu ayıdır ve İslamiyet'te oruç tutma ayıdır. Binlerce Müslüman 2020 yılının ilk ramazan orucunu tutmanın heyecanını yaşarken öte yandan gün içerisinde birçok vatandaş Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta sahur ve iftar saati kaçta? Sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Bu iki ilin imsakiyesini bir araya derlediğimiz haberimizde tüm detaylara ulaşabilirsiniz. İşte 2020 Gaziantep, Kahramanmaraş imsakiye ile iftar vakti...

GAZİANTEP VE KAHRAMANMARAŞ SAHUR VE İFTAR SAAT KAÇTA?

Haberimizin ilerleyen sayfalarından bu iki ilimize dair ezan saatlerine, 2020 ramazan imsakiyesine ulaşabilirsiniz...

İşte detaylar...

Gaziantep, Kahramanmaraş imsakiye ile iftar vakti! 2020 Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta sahur ve iftar saati kaçta?

Gaziantep, Kahramanmaraş imsakiye ile iftar vakti! 2020 Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta sahur ve iftar saati kaçta?

'ta mübarek ayının ilk oruçları saat 19:23'de okunacak akşam ezanının ardından açılacak. Kahramanmaraş'ta yatsı namazı saati ise 20:52

KAHRAMANMARAŞ İFTARA NE KADAR KALDI? KAHRAMANMARAŞ 2O20 YILI RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Gaziantep, Kahramanmaraş imsakiye ile iftar vakti! 2020 Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta sahur ve iftar saati kaçta?

Gaziantep, Kahramanmaraş imsakiye ile iftar vakti! 2020 Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta sahur ve iftar saati kaçta?

'te mübarek ayının ilk oruçları saat 19:20'de okunacak akşam ezanının ardından açılacak. Gaziantep'te yatsı namazı saati ise 20:42

GAZİANTEP İFTARA NE KADAR KALDI? GAZİANTEP 2O20 YILI RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Gaziantep, Kahramanmaraş imsakiye ile iftar vakti! 2020 Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta sahur ve iftar saati kaçta?

Gaziantep, Kahramanmaraş imsakiye ile iftar vakti! 2020 Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta sahur ve iftar saati kaçta?

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır.

Gaziantep, Kahramanmaraş imsakiye ile iftar vakti! 2020 Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta sahur ve iftar saati kaçta?

Gaziantep, Kahramanmaraş imsakiye ile iftar vakti! 2020 Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta sahur ve iftar saati kaçta?

Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

Gaziantep, Kahramanmaraş imsakiye ile iftar vakti! 2020 Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta sahur ve iftar saati kaçta?

Gaziantep, Kahramanmaraş imsakiye ile iftar vakti! 2020 Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta sahur ve iftar saati kaçta?

Unutarak yemek içmek orucu bozar mı?

Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir." (Buhârî, Savm, 26) buyurmuştur.

Gaziantep, Kahramanmaraş imsakiye ile iftar vakti! 2020 Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta sahur ve iftar saati kaçta?

Gaziantep, Kahramanmaraş imsakiye ile iftar vakti! 2020 Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta sahur ve iftar saati kaçta?

SON DAKİKA