Bu yıl da on bir aydan daha hayırlı olduğu bilinen Ramazan ayının gelmesiyle beraber binlerce Müslümanın araştırdığı konuların başında kendi şehirlerine ait sahur ve iftar saatleri geliyor. Bu kapsamda; 2020 Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta sahur ve iftar saati kaçta? Sorusu internet aracılığı ile yanıt arıyor. Cennetin kapılarının açıldığı, günahların affedildiği bu tarihlerde Ramazan ayı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detayları Sabah.com.tr olarak sizler için hazırlamaya devam ediyoruz. Ayrıca bu iki ilimizin 2020 Ramazan imsakiyesini haberimizde derledik. Buna göre; Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta sahur ve iftar saati kaçta? İşte Gaziantep, Kahramanmaraş imsakiye ile iftar vakti!