Haberler Yaşam Gaziantep Karkamış’ta okullar tatil mi oldu, kaç gün, ne zaman açılacak? Karkamış’ta eğitime 2 gün daha ara verildi!

Giriş Tarihi: 26.11.2022 17:14 Güncelleme Tarihi: 26.11.2022 17:14

Gaziantep Karkamış’ta okullar tatil mi oldu, kaç gün, ne zaman açılacak? Karkamış’ta eğitime 2 gün daha ara verildi!

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde gerçekleşen roketli saldırı nedeniyle eğitim öğretime 2 gün ara verildiği duyuruldu. 19 Kasım Cumartesi günü YPG/PKK tarafından bölgeye 5 roket atıldı. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken 19 kişi yaralandı. Birçok ev, işyeri ve aracın hasar gördüğü kaydedildi. Gelen son dakika haberinin ardından "Gaziantep Karkamış'ta okullar tatil mi oldu, kaç gün, ne zaman açılacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, saldırı sonrası 1 hafta eğitime ara verildiğini ifade etmişti. Peki, Gaziantep Karkamış'ta okullar tatil mi oldu, kaç gün, ne zaman açılacak? İşte detaylar.