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Haberler Yaşam Gaziantep Karkamış’ta okullar tatil mi oldu, kaç gün, ne zaman açılacak? Karkamış’ta eğitime 2 gün daha ara verildi!
Giriş Tarihi: 26.11.2022 17:14 Güncelleme Tarihi: 26.11.2022 17:14

Gaziantep Karkamış’ta okullar tatil mi oldu, kaç gün, ne zaman açılacak? Karkamış’ta eğitime 2 gün daha ara verildi!

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde gerçekleşen roketli saldırı nedeniyle eğitim öğretime 2 gün ara verildiği duyuruldu. 19 Kasım Cumartesi günü YPG/PKK tarafından bölgeye 5 roket atıldı. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken 19 kişi yaralandı. Birçok ev, işyeri ve aracın hasar gördüğü kaydedildi. Gelen son dakika haberinin ardından "Gaziantep Karkamış'ta okullar tatil mi oldu, kaç gün, ne zaman açılacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, saldırı sonrası 1 hafta eğitime ara verildiğini ifade etmişti. Peki, Gaziantep Karkamış'ta okullar tatil mi oldu, kaç gün, ne zaman açılacak? İşte detaylar.

Gaziantep Karkamış’ta okullar tatil mi oldu, kaç gün, ne zaman açılacak? Karkamış’ta eğitime 2 gün daha ara verildi!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Karkamış'taki okullarla ilgili son dakika açıklamalarında bulundu. Düzce'de okulların bir hafta tatil edildiğini belirterek, "Okullar 5 Aralık'ta eğitime başlayacak" dedi. Öte yandan terör örgütünün Suriye'nin kuzeyinden roketli saldırı gerçekleştirdiği Gaziantep'in Karkamış ilçesinde de 2 gün daha eğitime ara verildi. Peki, Gaziantep Karkamış'ta okullar tatil mi oldu, kaç gün, ne zaman açılacak? İşte detaylar.

Gaziantep Karkamış’ta okullar tatil mi oldu, kaç gün, ne zaman açılacak? Karkamış’ta eğitime 2 gün daha ara verildi!

KARKAMIŞ'TA EĞİTİME 2 GÜN DAHA ARA VERİLDİ

Teröristlerin 21 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirdiği roketli saldırıda 1 okul, 1 TIR ve evlerin hasar gördüğü Gaziantep'in KARKAMIŞ ilçesinde, Valilik kararı ile okullar 2 gün daha tatil edildi.

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Gaziantep Karkamış’ta okullar tatil mi oldu, kaç gün, ne zaman açılacak? Karkamış’ta eğitime 2 gün daha ara verildi!

Suriye'nin kuzeyinden gerçekleştirilen roketli saldırılarda hasar meydana gelen Kocatepe İlköğretim Okulunda sınıf öğretmeni Ayşenur Alkan, bir binada ise 5 yaşındaki Hasan Karataş hayatını kaybederken, 19 kişi de yaralanmıştı.

Gaziantep Karkamış’ta okullar tatil mi oldu, kaç gün, ne zaman açılacak? Karkamış’ta eğitime 2 gün daha ara verildi!

Saldırının hemen ardından ilçede 1 hafta boyunca Eğitime Ara verilirken, roketin düştüğü Kocatepe İlkokulunda hızlı bir bakım ve onarım çalışması başlatılmıştı.

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