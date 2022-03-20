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Giriş Tarihi: 20.03.2022 13:19 Güncelleme Tarihi: 20.03.2022 13:19

Gaziantep, Şanlıurfa ve Hatay’da yarın okullar tatil mi? 21 Mart Pazartesi okullar tatil mi, valilik açıklaması geldi mi?

Yurdu etkisi altına alan kar yağışının ardından "yarın okullar tatil mi?" sorusu yurt genelinde sorulmaya başlandı. Şiddetli kar yağışının Marmara Bölgesi başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında devam ediyor. Kar tatili açıklaması için gözler il valiliklerinde. O iller arasında Gaziantep, Şanlıurfa ve Hatay da bulunuyor. Yeni haftaya başlarken kar yağışının eğitim öğretime nasıl etki edeceği merak konusu. Peki, Gaziantep'te yarın okullar tatil mi, Şanlıurfa'da yarın okullar tatil mi, Hatay'da yarın okullar tatil mi? İşte cevabı...

Gaziantep, Şanlıurfa ve Hatay’da yarın okullar tatil mi? 21 Mart Pazartesi okullar tatil mi, valilik açıklaması geldi mi?

Türkiye'nin hem batısında hem de doğusunda devam eden şiddetli kar yağışı, birçok ilde cuma günü eğitim ve öğretime ara verilmesine neden olmuştu. Hafta sonu etkisini artıran yağışın pazartesi günü için sosyal hayata nasıl etki edeceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Gaziantep, Şanlıurfa ve Hatay'da da "yarın okullar tatil mi" sorusu yanıt arıyor. Peki, Hatay, Şanlıurfa ve Gaziantep'te yarın okullar tatil mi? İşte 20 Mart Pazartesi kar tatili açıklamaları...

GAZİANTEP'TE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Geçtiğimiz hafta okulların tatil olduğunu açıklayan Gaziantep Valiliği, bu hafta pazartesi günü için herhangi bir açıklama yapmadı. Kar tatili açıklaması geldiğinde haberimizde olacak.

Gaziantep, Şanlıurfa ve Hatay’da yarın okullar tatil mi? 21 Mart Pazartesi okullar tatil mi, valilik açıklaması geldi mi?

ŞANLIURFA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Şanlıurfa Valiliği'nden kar tatili açıklaması gelmedi. Geldiğinde haberimizdeki yerini alacak.
HATAY'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Hatay Valiliği, bu hafta için kar tatili açıklaması yapmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde olacak.

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Gaziantep, Şanlıurfa ve Hatay’da yarın okullar tatil mi? 21 Mart Pazartesi okullar tatil mi, valilik açıklaması geldi mi?

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Siirt çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Gaziantep: Parçalı bulutlu.
Şanlıurfa: Parçalı bulutlu.
Hatay: Parçalı bulutlu.

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