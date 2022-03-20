Gaziantep, Şanlıurfa ve Hatay’da yarın okullar tatil mi? 21 Mart Pazartesi okullar tatil mi, valilik açıklaması geldi mi?

Türkiye'nin hem batısında hem de doğusunda devam eden şiddetli kar yağışı, birçok ilde cuma günü eğitim ve öğretime ara verilmesine neden olmuştu. Hafta sonu etkisini artıran yağışın pazartesi günü için sosyal hayata nasıl etki edeceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Gaziantep, Şanlıurfa ve Hatay'da da "yarın okullar tatil mi" sorusu yanıt arıyor. Peki, Hatay, Şanlıurfa ve Gaziantep'te yarın okullar tatil mi? İşte 20 Mart Pazartesi kar tatili açıklamaları...