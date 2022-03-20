Gaziantep, Şanlıurfa ve Hatay’da yarın okullar tatil mi? 21 Mart Pazartesi okullar tatil mi, valilik açıklaması geldi mi?

Yurdu etkisi altına alan kar yağışının ardından "yarın okullar tatil mi?" sorusu yurt genelinde sorulmaya başlandı. Şiddetli kar yağışının Marmara Bölgesi başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında devam ediyor. Kar tatili açıklaması için gözler il valiliklerinde. O iller arasında Gaziantep, Şanlıurfa ve Hatay da bulunuyor. Yeni haftaya başlarken kar yağışının eğitim öğretime nasıl etki edeceği merak konusu. Peki, Gaziantep'te yarın okullar tatil mi, Şanlıurfa'da yarın okullar tatil mi, Hatay'da yarın okullar tatil mi? İşte cevabı...