Haberler Yaşam Gaziantep TOKİ arsa kura çekimi canlı izle 2023 | Gaziantep müstakil TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 10.03.2023 07:45 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023 07:45

Gaziantep TOKİ arsa kura çekimi canlı izle 2023 | Gaziantep müstakil TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı

Yüzyılın en büyük sosyal konut projesinde İlk Evim Arsa kuraları tüm hızıyla devam ediyor. Toplu Konut İdaresi, kura takviminde deprem bölgesine öncelik verildiğini açıklamıştı. Buna göre, 10 Mart Cuma bugün Gaziantep arsa kura çekimleri yapılacak. Böylece Gaziantep'te 3000 müstakil arsa hak sahibini bulacak. Projeye başvuru yapan vatandaşlar, Gaziantep TOKİ arsa kura çekimi canlı izle ekranı ile kuraları takip edebilecek. Youtube canlı yayın ardından Gaziantep TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi erişime açılacak. İşte, 10 Mart 2023 Gaziantep TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı..