Haberler Yaşam Gaziantep ve Kilis hava durumu: Güncel Meteoroloji uyarıları ile bugün Kilis ve Gaziantep’te süper hücre bekleniyor mu, tekrar dolu yağar mı?

Giriş Tarihi: 18.03.2023 10:51 Güncelleme Tarihi: 18.03.2023 10:53

Gaziantep ve Kilis hava durumu: Güncel Meteoroloji uyarıları ile bugün Kilis ve Gaziantep’te süper hücre bekleniyor mu, tekrar dolu yağar mı?

Gaziantep ve Kilis'te yaşanan süper hücre fırtınası ve dolu yağışının ardından vatandaşlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamalarına kilitlendi. Ülkemizin güneydoğusunda gözlemlenen şiddetli yağışlar ve sel felaketleri dolayısıyla teyakkuzda olan vatandaşlar, Gaziantep ve Kilis'te tekrar süper hücre bekleniyor mu diye merak ediyor. Bu kapsamda; bugün Kilis ve Gaziantep'te süper hücre bekleniyor mu, tekrar dolu yağar mı sorusu yanıt arıyor. İşte güncel Meteoroloji uyarıları ile Gaziantep ve Kilis hava durumu.