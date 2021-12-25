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Haberler Yaşam Gaziantep’in kurtuluşu ile ilgili sözler ve mesajlar! Antep kuşatması ne zaman oldu? 25 Aralık Gaziantep’in kurtuluşu mesajları ve tarihi
Giriş Tarihi: 25.12.2021 11:24 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021 11:24

Gaziantep’in kurtuluşu ile ilgili sözler ve mesajlar! Antep kuşatması ne zaman oldu? 25 Aralık Gaziantep’in kurtuluşu mesajları ve tarihi

Gaziantep'in kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla bu özel gün için anlamlı sözler ve mesajlar araştırılıyor. Antep'in Fransız işgalinden kurtuluşunu anmak üzere, Gaziantep'in kurtuluşu ile ilgili sözler ve mesajlar sosyal medyada sıkça paylaşılıyor. Ayrıca Antep kuşatması ne zaman oldu sorusu bu özel günle ilgili merak edilenler arasında yer alıyor. İşte 25 Aralık Gaziantep'in kurtuluşu mesajları ve bu önemli günün tarihi…

Gaziantep’in kurtuluşu ile ilgili sözler ve mesajlar! Antep kuşatması ne zaman oldu? 25 Aralık Gaziantep’in kurtuluşu mesajları ve tarihi

Düşman işgaline karşı topraklarını savunarak TBMM'den unvan kazanan birkaç ilden biri Gaziantep'tir. Binlerce şehit verilen şehir savunmasının sonunda Gazi unvanını kazanan Antep, Fransız işgalinden 25 Aralık'ta kurtuldu. Pek çok kişi bu özel günün tarihini ve önemini merak ederek Antep kuşatması ne zaman oldu sorusuna yanıt arıyor. Gaziantep'in kurtuluşu ile ilgili sözler ve mesajlar da araştırılıyor. İşte 25 Aralık Gaziantep'in kurtuluşu mesajları ve tarihi.

Gaziantep’in kurtuluşu ile ilgili sözler ve mesajlar! Antep kuşatması ne zaman oldu? 25 Aralık Gaziantep’in kurtuluşu mesajları ve tarihi

GAZİANTEP'İN KURTULUŞU SÖZLERİ VE MESAJLARI

"Ben Anteplilerin gözlerinden nasıl öpmem ki, onlar Antep'i değil tüm Türkiye'yi kurtardılar." (Mustafa Kemal Atatürk)

ANTEBİM

Yoktur üstüne senin,

Düşmanı yurttan kovmakta.

Gazi derler adına,

Ancak bu yakışır şanına.

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Gaziantep’in kurtuluşu ile ilgili sözler ve mesajlar! Antep kuşatması ne zaman oldu? 25 Aralık Gaziantep’in kurtuluşu mesajları ve tarihi

Gaziantep toprağıyla, hamurumu yoğurdular,

Şehit olan atalarım bize gelecek kurdular,

Şehit Kamil, Kara Yılan,Şahin Bey ve niceleri,

Göğüsleri siper oldu, düşmana karşı durdular.

Antep işgale uğramış, nasıl sussun kahramanlar,

Dört kıtada at koşturdu, ecdadımız bir zamanlar,

Esarete katlanamaz, çünkü istiklale aşık,

Şehadet şerbeti içti, yiğitlikte nam salanlar.

Yirmi beş aralık günü, uyanışın simgesidir,

Şehit ve gazi olanlar, bu zaferin öznesidir,

Bu işgalci namahremler, toprakları kirlettiler,

Kanla gusul aldıranlar, bu toprağın imgesidir.

Cihan harbi akabinde, aç kurt gibi saldırdılar,

Avcılar avın keyfiyle, davul bile çaldırdılar,

İstiklale aşkımızı, bilmeleri mümkün değil,

Anteplilerin azmine, gavurlar şaşıp kaldılar.

Öyle bir ders verildi ki,ses duyuldu Avrupadan,

Kaçışları görülseydi, farkları yoktu sıpadan,

Cesarete iman gerek, zafer Hakka inananın,

Elimizde silahımız, tüfek balta ve sopadan.

İnsani der Antepliler, şehitlerine borçludur,

Kurtuluş savaşı bize, tarihi sonsuz uçludur,

Rahmet ile anıyoruz, şehitliğe erenleri,

Yüreğinde iman olan, her şart altında güçlüdür...

Gaziantep’in kurtuluşu ile ilgili sözler ve mesajlar! Antep kuşatması ne zaman oldu? 25 Aralık Gaziantep’in kurtuluşu mesajları ve tarihi

GAZİANTEP'İN KURTULUŞU NE ZAMAN OLDU?

Antep Kuşatması, Kuvâ-yi Milliye ile Fransa arasında gerçekleşen, Kuvâ-yi Milliye'nin 10 ay süren direnişinin ardından 9 Şubat 1921 tarihinde şehrin Fransızların eline geçmesiyle sonuçlanan kuşatma Antep kuşatmasıdır. Kuşatma sırasında Fransız ordusunun 70.000-80.000 kadar top mermisi ile şehri bombardımana tutması sonucu 8.000 bina harap oldu ve bir o kadar bina da hasar gördü. 6.000 üzerinde Türk (çoğu sivil) öldü.

Gaziantep’in kurtuluşu ile ilgili sözler ve mesajlar! Antep kuşatması ne zaman oldu? 25 Aralık Gaziantep’in kurtuluşu mesajları ve tarihi

GAZİANTEP'İN KURTULUŞU

17 Aralık 1918´de İngilizler Antep´e girmiştir. Bir yıl süren bu işgale Fransızlar tepki göstermiş, 1918 Eylül´ünde yapılan İngilizlerin Musul üzerindeki "Nezaret Hakkı" ndan vazgeçmeleri ile önce Suriye daha sonra Antep, Urfa ve Maraş boşaltılmıştır. Bunun ardından Fransızlar 29 Ekim 1919´da Kilis´i, 5 Kasım 1919´da Antep´i işgal ettiler. 1920 yılının başında ise ünlü Antep Savunması başlamış oldu. 1 Nisan 1920´de başlayan Gaziantep savunması 11 ay sürdükten sonra açlık yüzünden sona ermiştir. Savunma süresince Fransızlar şehre 70.000 mermi atmış, 6.317 Antepli şehit olmuştur. Bu olağanüstü savunma sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi 6 Şubat 1921 tarihli toplantısında Antep´e "Gazi" unvanını vermiştir. 15 Mart 1921 tarihinde Londra´da Türk Dışişleri Bakanı ve Fransız delegasyonu Antep, Adana ve çevrelerinin Türklere geri verilmesi hususunda mutabakat sağlamıştır. Nitekim bu antlaşma Ankara Antlaşması ile son şeklini almış ve 25 Aralık 1921´de son Fransız askeri Antep´ten ayrılmıştır. Her yıl 25 Aralık Antep'in kurtuluş günü olarak kutlanmaktadır.

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