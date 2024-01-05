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Gaziantep'te gizemli olay! Gece saat 2'de geldi 200 aracın lastiğini kesti: Polis peşinde!
Giriş Tarihi: 05.01.2024 16:07
Güncelleme Tarihi: 05.01.2024
16:42
Gaziantep'te gizemli olay! Gece saat 2'de geldi 200 aracın lastiğini kesti: Polis peşinde!
Gaziantep'te şaşkına çeviren bir olay yaşandı. 40-45 yaşlarındaki bir şüpheli, gece geç saatlerde Binevler ve 23 Nisan mahallelerinde park halindeki 200 aracın lastiğini bıçakla patlattı! Fatih Kılınç, sabah aracının başına gittiğinde şoke eden manzarayla karşılaştı. Ekipler, saldırganın peşinde...