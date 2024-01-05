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Haberler Yaşam Gaziantep'te gizemli olay! Gece saat 2'de geldi 200 aracın lastiğini kesti: Polis peşinde! 
Giriş Tarihi: 05.01.2024 16:07 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024 16:42

Gaziantep'te gizemli olay! Gece saat 2'de geldi 200 aracın lastiğini kesti: Polis peşinde!

Gaziantep'te şaşkına çeviren bir olay yaşandı. 40-45 yaşlarındaki bir şüpheli, gece geç saatlerde Binevler ve 23 Nisan mahallelerinde park halindeki 200 aracın lastiğini bıçakla patlattı! Fatih Kılınç, sabah aracının başına gittiğinde şoke eden manzarayla karşılaştı. Ekipler, saldırganın peşinde...

MEHMET BONCUK
Gaziantep’te gizemli olay! Gece saat 2’de geldi 200 aracın lastiğini kesti: Polis peşinde!

Şoke eden olay Gaziantep'te yaşandı. Binevler ve 23 Nisan mahallelerinde gece saatlerinde park halindeki yaklaşık 200 aracın lastiği, kişi veya kişilerce kesici aletle patlatıldı.

Gaziantep’te gizemli olay! Gece saat 2’de geldi 200 aracın lastiğini kesti: Polis peşinde!

Olayı öğrenerek dışarıya çıkan araç sahipleri hemen polisi aradı.

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Gaziantep’te gizemli olay! Gece saat 2’de geldi 200 aracın lastiğini kesti: Polis peşinde!

Olay yerine giden polis ekipleri, araçların lastiğini patlatarak kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Gaziantep’te gizemli olay! Gece saat 2’de geldi 200 aracın lastiğini kesti: Polis peşinde!

Lastiği patlatılan araç sahibi Fatih Kılınç, "Gece saat 2-3 civarlarında 40-45 yaşlarında biri geliyor. Eline bıçağı alıp arabaların lastiğine saplayarak yürüyor. Bu civarlarda bütün arabaları gezmiş ve lastiklerini patlatmış. Tespit edilen araba sayısının 200 olduğunu söylüyorlar" dedi.

Gaziantep’te gizemli olay! Gece saat 2’de geldi 200 aracın lastiğini kesti: Polis peşinde!
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