Haberler
Yaşam
Gaziantep'te kan donduran olay! Konuşma bahanesiyle parka çağırdı sonrası korkunç... Meğer her şeyi planlamış!
Giriş Tarihi: 30.01.2025 10:30
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025
10:30
Gaziantep'te kan donduran olay! Konuşma bahanesiyle parka çağırdı sonrası korkunç... Meğer her şeyi planlamış!
Gaziantep'te eski kocası tarafından parkta silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralanan Fatma Köklü, 9 günlük yaşam savaşını kaybetti. Katil zanlısının, eski eşini parka öldürmek için çağırdığı ve evden çıkarken de çocuklarına, "Bugün annenizi öldüreceğim" dediği ortaya çıktı.