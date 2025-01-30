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Haberler Yaşam Gaziantep'te kan donduran olay! Konuşma bahanesiyle parka çağırdı sonrası korkunç... Meğer her şeyi planlamış!
Giriş Tarihi: 30.01.2025 10:30 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 10:30

Gaziantep'te kan donduran olay! Konuşma bahanesiyle parka çağırdı sonrası korkunç... Meğer her şeyi planlamış!

Gaziantep'te eski kocası tarafından parkta silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralanan Fatma Köklü, 9 günlük yaşam savaşını kaybetti. Katil zanlısının, eski eşini parka öldürmek için çağırdığı ve evden çıkarken de çocuklarına, "Bugün annenizi öldüreceğim" dediği ortaya çıktı.

MEHMET BONCUK
Gaziantep’te kan donduran olay! Konuşma bahanesiyle parka çağırdı sonrası korkunç... Meğer her şeyi planlamış!

Olay, 20 Ocak 2025 öğle saatlerinde Şehitkamil ilçesi Gazikent Mahallesi Celal Doğan Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Yeter isimli şahıs, boşandığı eski eşi Fatma Köklü (39) görüşmek için parkta buluştu. Mehmet Yeter, bir süre görüştüğü Köklü ile tartışmaya başladıktan sonra üzerindeki tabanca ile kafasına ateş etti.

Gaziantep’te kan donduran olay! Konuşma bahanesiyle parka çağırdı sonrası korkunç... Meğer her şeyi planlamış!

ESKİ KOCASI TARAFINDAN VURULAN KADIN YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, yakındaki özel bir hastanede tedavi altına alındı. Özel hastanede 9 gündür yoğun bakımda tedavi gören Fatma Köklü, sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalelerini rağmen kurtarılamadı. Eski kocası tarafından öldürülen Fatma Köklü'nün cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

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Gaziantep’te kan donduran olay! Konuşma bahanesiyle parka çağırdı sonrası korkunç... Meğer her şeyi planlamış!

KATİL ZANLISI, ÇOCUKLARINA ANNELERİNİ ÖLDÜRECEĞİNİ SÖYLEMİŞ

Olay sonrası kaçan ve cinayet büro amirliği ekiplerince saklandığı köye düzenlenen operasyonla yakalanan katil zanlısı Mehmet Yeter'in olayı planlı bir şekilde gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Öldürülen kadının ağabeyi Fatih Köklü, katil zanlısının olay günü 10 ve 11 yaşlarındaki 2 çocuğuna, "Bugün annenizi öldüreceğim" dediğini iddia etti.

Gaziantep’te kan donduran olay! Konuşma bahanesiyle parka çağırdı sonrası korkunç... Meğer her şeyi planlamış!

"'ANNENİZİ BUGÜN ÖLDÜRECEĞİM' DEMİŞ"
Katil zanlısının olayı planlı bir şekilde gerçekleştirdiğini iddia eden ağabey Fatih Köklü, "Geçimsizlikleri vardı. Daha önce yine böyle ölüm tehditleri yaptı. Daha önce kavga etmişlerdi. Karakola gidip kız kardeşimizi aldık. Uzaklaştırma talep ettik. Daha sonra boşandılar. Boşandıktan sonra çeşitli bahanelerle kız kardeşimi çağırıyordu.

Gaziantep’te kan donduran olay! Konuşma bahanesiyle parka çağırdı sonrası korkunç... Meğer her şeyi planlamış!

'ÇOCUKLAR SENİ ÖZLEDİ GÖRMEK İSTİYOR'

'Çocuklar seni özledi görmek istiyor' gibi bahanelerle yanına çağırıyordu. Kız kardeşim nafaka talep etmedi. Kız kardeşim yeni Umre'den geldi. Daha önce de birçok kez görüşmek istemiş. Kız kardeşim son kez 'beni arama, rahatsız etme' demek için gitmiş yanına. Bu cinayeti kafasında tasarlamış hatta oğluna 'annenizi bugün öldüreceğim' demiş.

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